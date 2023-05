Merci de nous avoir rejoint sur « Le hub cloud : du chaos cloud à la clarté ».

Darren Kane, directeur de la sécurité chez nbn Australia, discute de la mission de l’Australie de réduire le fossé numérique, de la nécessité d’impliquer la suite C dans les solutions de sécurité et de la combinaison de défis et d’opportunités que l’IA apporte au secteur de la sécurité.

