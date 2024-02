Amener Android TV au-delà du divertissement à domicile en 2024

Les télévisions ne disparaîtront pas de si tôt. Au contraire, les gens ont modifié leurs habitudes de consommation de télévision et les fabricants en ont pris note et se sont adaptés en conséquence. L’une des plus grandes tendances auxquelles nous avons assisté ces dernières années est la popularité croissante de Android Télévision dispositifs.

Cependant, les appareils Android TV ne sont pas uniquement destinés à un usage domestique ; une partie de leur popularité vient de leur commodité dans les applications professionnelles, en particulier dans les environnements hôteliers comme les hôtels. Cela dit, à mesure que ces écrans deviennent omniprésents, les entreprises ont besoin d’un moyen de les gérer. À la maison, un utilisateur occasionnel peut se débrouiller avec sa télécommande portable pour un seul Android TV. Mais lorsque vous gérez un parc d’écrans sur votre lieu de travail, vous avez besoin d’une solution plus pratique.

Entrez dans les outils de gestion des appareils mobiles (MDM). Les appareils MDM peuvent vous aider à gérer toutes vos activités d’écran à partir d’un contrôle central ; avec le droite MDM, vous pouvez concevoir efficacement un centre de commande unique pour tous les besoins numériques de votre entreprise.

Découvrons comment les MDM peuvent contribuer à élever et à rationaliser l’utilisation professionnelle d’Android TV en 2024.

Améliorer les expériences pour les voyageurs du monde entier

Si vous travaillez dans le secteur hôtelier, vous comprendrez l’importance de disposer de divertissements fiables pour les clients. Autrefois, il était facile de partager des comptes sur plusieurs appareils ; cependant, les services d’abonnement ont constaté que cela entraîne une perte de revenus. En réponse, nous avons assisté à une répression du partage de compte.

En 2024, vous pouvez vous attendre à une mise en œuvre accrue de Outils MDM aux côtés des déploiements Android TV pour mieux moduler l’utilisation du compte. Cela peut aider les hôtels et les chaînes de restaurants à gérer quels appareils sont connectés à quels comptes et sur quels écrans. Avec le bon logiciel de gestion des appareils, il suffit d’une analyse rapide pour déterminer l’utilisation appropriée du compte.

Cet usage s’étend au-delà de l’hospitalité. Pensez à la dernière fois que vous avez visité les aéroports : combien d’écrans nécessitent des mises à jour et une coordination constantes pour afficher les heures d’arrivée, de départ et de retard précises ? Les MDM vous permettent de contrôler ces affichages sur l’ensemble du réseau. Cela vous permet de mettre à jour les bons écrans dans l’ensemble du complexe en un éclair. Avec autant de voyageurs transitant par les terminaux chaque minute, ce type de précision en temps réel est impératif.

Lorsque vous recherchez le MDM parfait, recherchez un outil qui permet un contrôle total à partir d’une seule interface, y compris la gestion, la maintenance, la configuration, le suivi et le verrouillage des appareils. Cela permettra de garantir que seuls les appareils qui servent activement les invités accèdent à un compte groupé à un moment donné. Le contrôle centralisé via un MDM facile d’accès démocratise également le contrôle : désormais, tout responsable en service peut se connecter, activer ou désactiver les écrans selon ses besoins.

De meilleures expériences clients sont là pour rester

Une fois que les clients se sont enregistrés dans leur logement, ils devraient pouvoir accéder aux services de streaming sur leur téléviseur sans aucune entrave. Ceci est devenu la norme dans l’industrie hôtelière et s’est étendu au-delà des hôtels traditionnels pour inclure Airbnb et d’autres hébergements. Souvent, les propriétaires utilisent ces appareils pour que les clients puissent se connecter à leurs comptes directement depuis l’hôtel ou Airbnb TV.

Cependant, comme mentionné précédemment, la répression des géants du streaming comme Netflix peut mettre un frein à cette opération. Les services de streaming suivent en permanence les adresses IP et les identifiants d’appareils pour s’assurer que les streamers sont bien celui (et où) ils prétendent être. Que faire lorsqu’un invité ne peut pas accéder à son compte ? Et s’ils se verrouillent hors du compte de l’hôtel ? Ou peut-être qu’un invité précédent s’est connecté, empêchant les autres utilisateurs d’accéder aux services sur le téléviseur ?

Plutôt que d’avoir à envoyer des services de maintenance pour résoudre le problème (s’ils peuvent même le résoudre manuellement), vous pouvez connecter et déconnecter des comptes directement depuis votre terminal MDM distant. Votre personnel de conciergerie peut même suivre une formation pour gérer ces connexions à la volée lorsqu’un client frustré appelle depuis sa chambre, qu’il s’agisse de se déconnecter d’un ancien compte ou de le reconnecter au compte de la maison. De meilleures expériences clients, et plus rapidement, pour moins de travail : c’est la clé !

Photo via Radix Technologies

Environnements immersifs et intimes avec affichage HD

Les utilisations de MDM Android TV s’étendent au-delà de la sphère du voyage et peuvent se répercuter sur la vie quotidienne. La publicité numérique extérieure (DOOH) est incroyablement populaire auprès des marques de vente au détail : pensez à toutes les publicités numériques affichées dans les vitrines des magasins, dans les kiosques des centres commerciaux ou même dans une rue animée de la ville, par exemple à un arrêt de bus. Ces écrans nécessitent une attention continue pour garantir que les bonnes publicités soient diffusées au bon moment.

Vous menez peut-être plusieurs campagnes pour votre entreprise, ou si vous gérez ces appareils publiquement au nom de plusieurs entreprises, vous devez vous assurer de planifier la programmation appropriée en conséquence. Avec un MDM, vous pouvez contrôler tous ces écrans à la fois, mettre à jour les publicités et les déplacer pour maximiser l’impact.

Afficher la télémétrie en temps réel

Définie de la manière la plus simple possible, la télémétrie fait référence au processus de collecte de données à distance. Une fois ces données collectées, vous avez besoin d’un moyen de les afficher aux employés, aux gestionnaires et aux employés d’une manière intuitivement compréhensible.

Lorsqu’il s’agit de fabrication, l’affichage instantané de ces données est souvent une question de sécurité et de sûreté. S’il y a eu des problèmes de cybersécurité ou des urgences au cours du processus de fabrication, vous souhaitez le savoir afin de pouvoir prendre des mesures correctives. Après tout, vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne connaissez pas.

Grâce à un MDM de haute qualité, vous pourrez afficher les données collectées à partir de différents appareils et applications sur un seul écran. Les MDM vous permettent de concentrer et de projeter ces informations sur les appareils Android TV à la volée ; avec cette puissance à portée de main, vous pouvez gérer les affichages de données critiques de votre équipe avec un minimum de tracas.

MDM et Android TV : une solution moderne aux problèmes modernes

Les téléviseurs Android ont fait leur chemin dans nos vies de façon permanente, que ce soit pour des utilisations traditionnelles à la maison, dans les hôtels, dans les restaurants, ou pour des utilisations plus commerciales comme les aéroports, les campagnes DOOH et même l’industrie manufacturière. Alors que ces écrans de télévision jouent un rôle central et multiforme, une bonne gestion, via un outil MDM robuste, sera indispensable en 2024.

Utiliser plusieurs applications pour gérer vos appareils est tout simplement inefficace ; vous avez besoin d’une plate-forme unique qui vous permet d’exécuter toutes les fonctions dont vous avez besoin à partir d’un seul endroit. Assurez-vous de faire vos recherches et de trouver un MDM qui facilite la vie de vous, de votre personnel, et vos clients cette année.