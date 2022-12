Amendes et travaux d’intérêt général pour 5 personnes qui ont enfreint l’injonction du pipeline BC Coastal GasLink

Pour la première fois depuis que les gens ont commencé à protester contre le gazoduc Coastal GasLink (CGL) dont la route traverse le territoire Wet’suwet’en près de Houston, des arrestations ont abouti à des condamnations pénales.

À la Cour suprême de la Colombie-Britannique, lundi 12 décembre à Smithers, cinq personnes ont été condamnées pour avoir enfreint une injonction du tribunal, trois à des amendes de 500 $ et deux à 25 heures de travaux d’intérêt général.

Les peines d’Amanda Wong, Joshua Goskey, Nina Sylvestor, Layla Staats et Skyler Williams étaient le résultat d’une soumission conjointe des avocats de la Couronne et de la défense à la suite de plaidoyers de culpabilité.

Les cinq faisaient partie d’un groupe plus important arrêté en novembre 2021 lorsque des gendarmes se sont installés dans la zone le long des routes de service forestier de la rivière Morice et de Marten près de Houston pour faire appliquer une injonction du tribunal en supprimant les blocages et en empêchant les travailleurs du pipeline d’accéder au chantier.

Une histoire de trois injonctions

Coastal GasLink a reçu pour la première fois une injonction provisoire de la juge Marguerite Church de la Cour suprême provinciale en décembre 2018 après avoir déposé une poursuite civile contre Freda Huson et Warner Naziel (chef héréditaire Smogelgem), dont le camp Unistot’en ​​empêchait l’entreprise de démarrer pré- activités de construction.

En janvier 2019, la police a appliqué l’injonction en abattant une porte empêchant les travailleurs d’accéder au chantier et en arrêtant 14 personnes. En avril de la même année, la Couronne a abandonné les accusations en citant des preuves insuffisantes pour étayer les accusations d’outrage criminel.

En décembre 2019, les blocages de la route d’accès avaient été rétablis et Coastal GasLink a de nouveau demandé au tribunal une injonction, qui a été accordée le 31 décembre.

Avant l’entrée en vigueur, toutefois, des pourparlers étaient prévus entre les chefs héréditaires Wet’suwet’en, la province et l’entreprise. Alors que Coastal GasLink avait signé des ententes avec tous les conseils de bande Wet’suwet’en, les chefs héréditaires sont demeurés opposés au projet depuis le début et maintiennent que le consentement pour des projets industriels sur le territoire Wet’suwet’en est de leur ressort, et non de celui de Conseils de bande de la Loi sur les Indiens.

Les pourparlers étaient prévus pour une semaine, mais ont échoué après seulement deux jours. Cela a conduit à la deuxième grande série de conflits lorsque la GRC est entrée en vigueur en février 2020 pour faire respecter l’injonction. Au cours des trois jours d’application, la police a levé trois blocages et arrêté au moins 22 personnes.

Cette fois, l’application de la loi a déclenché un mouvement de solidarité à travers le pays. Les protestations des peuples autochtones et de leurs partisans ont fermé le réseau ferroviaire du CN dans l’est du Canada, suspendu la plupart des services passagers de Via Rail et bloqué temporairement la circulation dans les rues, les ponts et les ports de plusieurs villes.

Un blocus des voies du CN à New Hazelton a entraîné 12 autres arrestations.

Encore une fois, la Couronne a refusé de poursuivre soit les 22 personnes arrêtées près du chantier de CGL, soit les 12 personnes arrêtées à New Hazelton. Dans l’affaire CN, le BC Prosecution Service (BCPS) a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves que neuf des accusés avaient eu connaissance d’une injonction distincte empêchant les blocages ferroviaires. Pour les trois autres, la Couronne a décidé que les poursuites n’étaient pas dans l’intérêt public parce qu’il n’y avait pas eu de violence ni de dommages matériels.

Cependant, le CN n’était pas disposé à l’abandonner et a demandé à la Cour suprême d’autoriser l’entreprise à poursuivre des accusations d’outrage criminel si le service des poursuites n’était pas disposé. En décembre 2021, la Justice Ward Branch a statué que le CN pouvait poursuivre trois bloqueurs, affirmant que le fait de ne pas maintenir la possibilité d’outrage criminel “pourrait nuire à l’administration de la justice”.

Conflit en cours

La condamnation des cinq personnes lundi à Smithers a coïncidé avec l’annonce le même jour que Crime Stoppers et la BC Independent Contractors and Businesses Association offraient une récompense de 100 000 $ pour des informations sur l’identité d’environ 20 personnes qui auraient attaqué le camp CGL près de Houston en février de cette année.

Le 17 février, des agents de sécurité du site ont signalé à la GRC que 20 individus masqués, certains armés de haches, les attaquaient et brisaient les vitres de leur véhicule.

La police a déclaré lorsqu’elle a répondu que la route avait été bloquée par des arbres abattus en feu, des souches couvertes de goudron et des planches avec des pointes.

Alors qu’ils travaillaient à travers le blocus, la police a déclaré que des gens leur avaient lancé des bombes fumigènes et des bâtons allumés, blessant un officier.

Cet incident, a déclaré la société, a causé des millions de dollars de dommages aux biens et aux machines.

Aucune arrestation n’a été effectuée à ce jour.

Moment peu propice

La détermination de la peine a également coïncidé avec le dernier jour des quatre jours de célébrations Wet’suwet’en et Gitxsan du 25e anniversaire de la décision historique Delgamuukw-Gisday’wa de la Cour suprême du Canada.

Cette décision a établi que les droits autochtones sur leurs terres traditionnelles existent et sont protégés par la Constitution. Il a également établi le témoignage oral comme preuve valable pour les revendications de titre.

Ce qu’il n’a pas fait, c’est régler la revendication réelle de compétence des Premières nations sur environ 58 000 kilomètres carrés du nord-ouest de la Colombie-Britannique.

En fait, Justice Church a cité Delgamuukw dans sa décision initiale d’accorder l’injonction.

« Les revendications de titre aborigène des Wet’suwet’en demeurent en suspens et n’ont été résolues ni par des litiges ni par des négociations, malgré l’insistance de la Cour suprême du Canada dans Delgamuukw », a-t-elle déclaré.

