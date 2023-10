Amendes, crimes et donateurs de paille : Eric Adams harcelé par des questions de financement de campagne

Le maire démocrate de New York, Eric Adams, a été suivi par des questions de financement de campagne depuis le début de son mandat, plusieurs donateurs étant inculpés dans des programmes de contributions multiples et son propre bureau ignorant les agences de contrôle.

Les partisans d’Adams ont lancé des programmes de dons de paille et ont fait l’objet d’une enquête pour corruption, tandis que le maire lui-même a été condamné à une amende pour avoir accepté des dons interdits. Certains anciens collaborateurs du maire ont même été inculpés pour des activités destinées à récolter des fonds pour le maire.

Six personnes, dont un associé connu d’Adams, ont été inculpées en juillet dans le cadre d’un stratagème de dons de paille destiné à abuser du programme de dons de contrepartie soutenu par les contribuables de la ville et à gagner de l’influence auprès du maire, selon à l’Associated Press. Les individus inculpés étaient accusés d’avoir recruté des amis et des parents pour utiliser l’argent qu’ils leur avaient donné afin de faire de petits dons à Adams, qui seraient ensuite égalés à 8 contre 1 par la ville.

« L’idée est que le recours à des donateurs de paille qui sont remboursés, par opposition à de véritables contributeurs à la campagne, revient essentiellement à escroquer la ville et le contribuable en leur arrachant des fonds de contrepartie injustement attribués à une campagne qui, autrement, n’aurait pas été admissible à ces dollars. » Robert Morgan, un avocat familier avec la loi sur le financement des campagnes électorales de la ville de New York, a déclaré à la Daily Caller News Foundation.

Une entreprise de construction impliquée dans le projet avait obtenu des contrats avec la ville et, après le complot, se serait coordonnée avec d’autres personnes impliquées pour tenter d’obtenir des contrats avec la ville, selon le New York Daily News. signalé. La ville a mis fin à ses contrats avec l’entreprise après que ses propriétaires ont été inculpés dans le cadre de l’affaire du donneur de paille. (EN RELATION : Plusieurs donateurs d’Eric Adams disent qu’ils n’avaient aucune idée qu’ils avaient contribué au maximum à sa campagne)

Un porte-parole d’Adams a nié que le maire ait eu connaissance des prétendus dons illicites et a nié avoir communiqué à propos d’affaires avec l’une des personnes inculpées, tout en admettant que le maire avait probablement parlé avec l’un des accusés d’autres choses, selon le AP. Le directeur adjoint de la politique alimentaire d’Adams a cependant organisé une collecte de fonds avec l’une des personnes inculpées dans l’affaire du donneur de paille, selon aux documents judiciaires rapportés par le New York Post.

Lors d’un autre incident, trois hôtes d’une collecte de fonds Adams en août 2021 ont fait l’objet d’une enquête pour corruption et crimes liés à la foule par la ville en août 2023, selon au New York Times. Un organisateur mis en examen, Eric Ulrich, qui était accusé par le procureur du district de Manhattan le 13 septembre, a été nommé commissaire à la construction de la ville de New York par Adams après avoir remporté l’élection du maire de New York en 2021.

Adams a annoncé le 26 septembre qu’il restituerait les 31 000 $ qu’Ulrich a aidé à financer sa campagne à la mairie, selon le Washington Examiner. signalé. La base de données de financement de campagne de New York ne contient aucune trace de contributions restituées depuis cette annonce, selon à une analyse DCNF.

La base de données des dossiers de financement de campagne de la ville de New York ne montre aucun remboursement de contribution à Ronald Coup d’oeil, Shamsuddin Riza, Dwayne Montgomery, Yahya Mushtaq ou Shahid Mushtaqindividus inculpés dans l’affaire des donneurs de paille de juillet.

Adams a été officiellement sanctionné pour sa conduite en matière de financement de campagne dans le passé.

Le 15 mai, la campagne Adams a été condamnée à une amende de 19 600 $, entre autres, pour avoir ignoré et ralenti les documents demandés et accepté des dons de particuliers ayant des affaires devant la ville. De tels dons sont interdits pour se prémunir contre les pots-de-vin et la corruption, selon à The City, un site Web d’informations locales.

Des mois plus tard, Adams ignore toujours les responsables du financement de la campagne. Le New York Campaign Finance Board a signalé 600 dons totalisant 300 000 $, plus 522 000 $ supplémentaires provenant du programme public de contrepartie de la ville, comme ayant été reçus d’une manière qui pourrait enfreindre les règles de financement de campagne, et a demandé à Adams de fournir des informations sur ces dons, ce qu’il a fait. reste à faire, La Ville signalé en septembre.

Morgan a déclaré au DCNF que le maire pourrait être condamné à des amendes s’il ne répondait pas aux demandes du bureau.

Il a été révélé l’année dernière qu’un collecteur de fonds et donateur pour Adams avait aidé le gouvernement chinois à harceler les dissidents aux États-Unis. Adams a également reçu des dons d’individus accusés de racket et d’un ancien fonctionnaire de la ville qui a organisé des soirées anti-drogue dans des bureaux publics, selon aux Nouvelles Quotidiennes.

La Mairie n’a pas répondu à la demande de commentaires de la DCNF. Le Conseil financier de la campagne de la ville de New York a refusé de commenter.

