Amendement Un mauvais pour les contribuables – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Depuis son entrée en fonction, JD Pritzker a institué 24 hausses d’impôts et de frais qui coûtent aux contribuables 5,2 milliards de dollars, selon l’Illinois Policy Institute. Maintenant, le gouverneur demande aux contribuables de voter pour un amendement proposé à la Constitution de l’Illinois de 1970 appelé Amendement Un. Le premier amendement comprend deux changements majeurs, dont aucun ne profite aux contribuables de l’Illinois. Le premier changement est une augmentation des impôts sur tous les résidents pour les quatre prochaines années. L’Illinois a déjà le deuxième taux d’imposition le plus élevé du pays.

Le deuxième changement concerne le pouvoir de négociation et les avantages accordés au gouvernement et aux dirigeants syndicaux. Les syndicats et le gouverneur se verront accorder un poids juridique sans précédent. Le pouvoir législatif, en revanche, jouerait un rôle moindre dans les dépenses et l’élaboration des politiques.

L’utilisation de la Constitution de l’Illinois, au lieu de la législature de l’Illinois, rendra presque impossible la modification de cet amendement à l’avenir. Rappelez-vous comment le régime de retraite des enseignants de l’Illinois a été ajouté à la Constitution de l’Illinois ? À ce jour, notre État est redevable à ce régime de retraite sous-financé, et nous payons tous un lourd tribut par des impôts élevés.

Désormais, plutôt qu’une réforme des régimes de retraite, le gouverneur souhaite ajouter ce nouvel amendement à la Constitution, en le concrétisant juridiquement. Cela ne pouvait qu’aggraver une mauvaise situation. Si vous voulez vous aider et aider vos voisins, veuillez ne pas voter pour l’Amendement Un.

Boucliers de Susan Brambert

Oswego