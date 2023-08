Amende les compagnies aériennes si elles manquent à leur obligation légale envers les clients, exhorte lequel ?

Les compagnies aériennes qui enfreignent la loi en n’aidant pas les clients lorsque les vols sont retardés ou annulés devraient être condamnées à une amende, ont déclaré des groupes de défense des droits des consommateurs et des agents de voyages en ligne.

Dans une lettre au Premier ministre, Rishi Sunak, le groupe de défense des droits des consommateurs Which? et les principaux agents de voyages en ligne ont demandé que le régulateur de l’aviation reçoive plus de pouvoirs pour agir en cas d’annulation de vols.

Il survient après un été de chaos de voyage en raison de grèves et des effets dévastateurs des incendies sur Rhodes et d’autres îles grecques. Les voyageurs ont trouvé de leur poche lorsque les itinéraires sont perturbés ou abandonnés.

La lettre à Sunak, cosignée par l’Association des voyagistes indépendants (AITO) et les agents de voyages en ligne loveholidays, On the Beach et Thomas Cook, demande à l’Autorité de l’aviation civile (CAA) d’amender directement les compagnies aériennes en cas d’échec. leur obligation légale envers les clients.

Lequel? a déclaré que bien que les compagnies aériennes ne soient pas toujours directement responsables des problèmes qui surviennent, elles ont un certain nombre de responsabilités légales envers leurs clients qui sont souvent ignorées. Il s’agit notamment de s’assurer que les passagers sont rapidement réacheminés – avec un transporteur concurrent si nécessaire – ou remboursés lorsque leur vol est annulé et de fournir une assistance telle qu’un hébergement ou des repas adéquats en fonction de la durée du retard.

Rocio Concha, lequel ? directeur de la politique et de la défense des intérêts, a déclaré: «Des milliers de passagers ont été soumis à un traitement injuste et, dans certains cas, illégal par les compagnies aériennes – et trop c’est trop. Nous appelons le Premier ministre à montrer qu’il est du côté des vacanciers en donnant au régulateur de l’aviation le pouvoir d’imposer des amendes substantielles aux compagnies aériennes lorsqu’elles bafouent la loi.

Lequel? a déclaré avoir entendu d’innombrables voyageurs cette année qui se sont sentis déçus par leurs compagnies aériennes ou ont souffert d’un service client médiocre, avec plus de 1 000 consommateurs soumettant des preuves à un examen indépendant de la CAA.

Dans un récent sondage réalisé par le groupe de défense des droits des consommateurs, près de la moitié (45 %) des voyageurs aériens qui ont subi un retard ont déclaré qu’aucun personnel n’était disponible pour les aider. Lorsqu’il y avait du personnel, près d’un cinquième des répondants (19 %) estimaient qu’il n’était pas utile.

Le ministère des Transports et un examen indépendant de la CAA ont fait des recommandations pour que l’organisme de réglementation soit doté de pouvoirs d’exécution plus forts, mais lesquels ? a déclaré que le n ° 10 n’avait donné aucune indication sur le moment où la législation serait présentée.

D’autres pays ont pris des mesures strictes contre les compagnies aériennes qui enfreignent la loi. Les États-Unis ont infligé une amende de 1,1 million de dollars (863 901 £) à British Airways pour ne pas avoir remboursé les passagers pendant la pandémie.

Le mois dernier, la CAA a annoncé des mesures d’exécution contre la compagnie aérienne à bas prix Wizz Air, après avoir signalé que les passagers avaient des difficultés à obtenir des remboursements et des indemnisations. La CAA avait précédemment fait part de ses inquiétudes concernant la compagnie aérienne en décembre 2022.

Bien que la CAA prenne maintenant des mesures d’exécution, le régulateur dépend des engagements de Wizz Air pour se conformer. Si la compagnie aérienne ne le fait pas, le seul recours du régulateur est une action en justice.

Paul Smith, codirecteur général par intérim de la CAA, a déclaré: «Nous réclamons depuis longtemps une boîte à outils d’application plus solide pour nous aligner sur les autres régulateurs britanniques. Les plans récemment annoncés par le gouvernement permettraient d’atteindre cet objectif et contribueraient à faire en sorte que la CAA soit mieux équipée pour tenir l’industrie responsable du respect de ses obligations envers les passagers.