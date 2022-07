Amende de 80 000 $ pour l’église d’Edmonton, pasteur pour obstruction à l’inspection sanitaire COVID-19

Un juge de la Cour provinciale a imposé une amende de 80 000 $ à une église d’Edmonton et à son pasteur pour avoir enfreint les restrictions de santé publique à trois reprises en 2021.

Tracy Fortin, pasteur de Church in the Vine, a refusé de laisser entrer un inspecteur de la santé publique lors des offices dominicaux tenus les 7 mars, 14 mars et 5 juin.

L’inspecteur voulait vérifier les masques et la distanciation sociale, mais Fortin a renvoyé l’inspecteur à plusieurs reprises à la porte.

“Il s’agissait d’actes délibérés et intentionnels”, a déclaré la juge Shelagh Creagh dans une décision écrite publiée mercredi.

Il y a deux mois, Fortin et l’église, située au 12345 149th St., ont été reconnus coupables de six chefs d’accusation d’entrave à un agent de santé publique.

“Ces infractions sont très graves”, a déclaré Creagh. “Les lois relatives à la santé publique sont d’une importance fondamentale.”

Le juge a fait référence à l’état de la situation pandémique en Alberta au moment des infractions et a noté que Fortin porte une grande responsabilité.

“Les Albertains mouraient du COVID et nos hôpitaux ont été mis au défi d’accueillir et de traiter les malades”, a écrit le juge.

“Des chirurgies majeures ont été reportées et des traitements pour d’autres maladies ont été reportés. Les effets à long terme de la maladie et le retard d’autres chirurgies sont toujours en cours d’identification.”

Le juge a noté que la propagation du COVID-19 au sein de la communauté dans son ensemble était un effet potentiel de l’infraction.

“Des rumeurs et des ouï-dire disent qu’un fidèle avait le COVID, mais cela n’est pas prouvé, donc je ne peux pas l’envisager”, a écrit Creagh.

L’avocat représentant l’église et son pasteur n’étaient pas d’accord avec le raisonnement du juge.

“Je pense qu’il est assez sûr de dire que l’Église dans la vigne remet en question ou rejette ce récit”, a déclaré James Kitchen à CBC News. “Le juge souscrit évidemment à une vision narrative très standard du COVID.”

L’avocat a déclaré que la décision de condamnation du juge avait déçu ses clients.

“Vous savez, ils n’ont pas été choqués, consternés ou surpris”, a déclaré Kitchen. “De leur point de vue, et du point de vue de ceux qui seraient d’accord avec eux, c’est vraiment une parodie que ce genre de chose se produise.”

Kitchen pense également que l’amende de 80 000 $ est trop élevée.

La Couronne avait demandé jusqu’à 120 000 $ d’amende, tandis que Kitchen suggérait 12 000 $.

“Que ce soit huit mille ou 80 mille … l’idée que nous payons des amendes pour cela est une parodie pour eux et ceux qui sont d’accord avec eux”, a déclaré Kitchen. “Évidemment, c’est beaucoup d’argent pour eux.”

Le juge leur a donné jusqu’à fin août pour payer les amendes sous peine de confiscation civile. Elle a noté que la seule façon pour Fortin et l’église de payer les amendes est de faire des dons.

Un fonds GiveSendGo créé pour collecter des fonds pour l’amende a collecté 3 460 $ à ce jour.

Kitchen prévoit de déposer un avis d’appel la semaine prochaine qui fera valoir qu’il y a eu violation de la Charte de la liberté de religion pendant le procès. Il veut que la Cour du Banc de la Reine ordonne un nouveau procès et demandera que le paiement de l’amende soit suspendu pendant qu’il interjette appel.