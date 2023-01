Amende de 213 000 $ infligée au pipeline Coastal GasLink pour violation de l’environnement dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique

Une amende de 213 600 $ a été infligée à Coastal GasLink pour non-respect de la réglementation environnementale.

Le Bureau d’évaluation environnementale (EAO) a constaté que le projet de pipeline n’a toujours pas satisfait aux exigences de contrôle de l’érosion et des sédiments, qui sont mises en place pour protéger les zones humides et les voies navigables. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des dommages à d’importants écosystèmes et habitats fauniques et entraîner une mauvaise qualité de l’eau.

Il s’agit de la troisième sanction pécuniaire que l’entreprise a reçue. L’EOA a émis deux autres sanctions pour 72 500 $ en février 2022; et 170 100 $ en mai 2022. Le projet de pipeline a fait l’objet de plus de 500 inspections avec 37 avertissements et 17 ordres.

L’EAO et CGL ont signé un accord en juillet 2022 pour remédier au non-respect continu des exigences.

«Ce ne sont pas des incidents isolés», a déclaré Federico Cerani, du caucus du Parti vert de la Colombie-Britannique.

« CGL a fait preuve d’une attitude imprudente, malveillante et dangereuse envers les lois et règlements. Ils absorbent simplement le coût d’amendes relativement faibles et continuent de détruire les écosystèmes. »

Le parti exhorte le gouvernement à émettre un ordre d’arrêt des travaux sur le pipeline.

Coastal GasLink a déclaré qu’ils «respectent le rôle de l’EAO dans le respect des normes réglementaires élevées que nous nous engageons à respecter. Ces normes représentent les mesures exceptionnelles en place pour livrer en toute sécurité le gaz naturel de la Colombie-Britannique au monde tout en protégeant notre environnement. Ce sont des valeurs fondamentales pour nos partenaires communautaires autochtones et locaux, et des valeurs qui sont également au cœur de nos préoccupations.

L’entreprise a également noté, cependant, que cette amende remonte à des problèmes qui ont été portés à leur attention il y a près d’un an, et qu’ils disent avoir déjà résolus.

“Nous avons pris des mesures immédiates et décisives pour résoudre ces problèmes, ce qui a finalement conduit à l’accord de conformité que nous avons signé avec le ministre provincial de l’Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques en juillet 2022”, a déclaré la société.

Le pipeline de 670 km reliera les installations de production de gaz naturel à l’ouest de Dawson Creek à l’installation d’exportation de gaz naturel de LNG Canada à Kitimat.

