Aménagement proposé autour du pub historique de la gare ferroviaire de Kelowna

Le Train Station Pub de Kelowna pourrait avoir de nouveaux voisins.

Un promoteur de Calgary veut construire un immeuble mixte de cinq étages, un immeuble commercial d’un étage et agrandir le magasin d’alcools actuel sur le site.

Kasian Architecture a demandé un permis de développement et un accord de revitalisation du patrimoine (HRA) pour la propriété située au 520, avenue Clément (entre les rues Ellis et St. Paul).

L’ERS originale, achevée en 2010, proposait trois bâtiments commerciaux situés au périmètre de la propriété et entourant le bâtiment restauré de la gare du CN.

“Les bâtiments ont été conçus pour être compatibles avec le bâtiment de la gare historique et se distinguer de celui-ci, et ils s’inspirent du lieu historique et du caractère industriel de la zone”, selon des documents déposés auprès de la ville.

Il y a aussi un arbre ginkgo sur la propriété qui serait protégé en vertu de la HRA.

Développement de la ville de Kelowna