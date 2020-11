“ Aménagement paysager total de Resolute Desk ”: Trump fume alors que son presseur de Thanksgiving devient viral sur le message de “ table des enfants ” et non de “ fraude électorale ”

Le président américain Donald Trump a exprimé son irritation face au classement des tendances «totalement fausses» de Twitter, s’en prenant à la plate-forme pour censurer ses allégations répétées de fraude électorale tout en soulevant des blagues à ses dépens.

Le président a donné jeudi une longue conférence de presse de Thanksgiving, réitérant les affirmations selon lesquelles la course de 2020 était entachée de fraudes et d’inconduite généralisées. Cependant, voyant que son message n’obtenait pas tout à fait la traction voulue dans les tendances Twitter, Trump s’est rendu sur le site de médias sociaux pour s’exprimer.

“Twitter envoie des” tendances “totalement fausses qui n’ont absolument rien à voir avec ce qui est vraiment tendance dans le monde,” il m’a dit, ajouter «Ils inventent, et seulement des« trucs »négatifs. La même chose arrivera à Twitter comme à Fox News pendant la journée. »

J’ai donné une longue conférence de presse aujourd’hui après avoir souhaité aux militaires un joyeux Thanksgiving, et j’ai réalisé une fois de plus que le Fake News Media coordonne de sorte que le vrai message d’une telle conférence ne sorte jamais. Le principal point soulevé était que l’élection de 2020 était RIGGED et que J’AI GAGNÉ!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 novembre 2020