Aménagement de balcons pour la vie urbaine : un guide complet

Dans un environnement urbain dense, la capacité à se connecter à l’extérieur pour le plaisir et le bien-être devient d’une importance capitale. Cela est devenu particulièrement évident lors de la pandémie de COVID-19, lorsque des millions de personnes à travers le monde ont dû être confinées chez elles pendant de longues périodes. Néanmoins, à mesure que le monde s’urbanise de plus en plus, une conception de logements de bonne qualité est essentielle, ce qui inclut l’accès à l’extérieur. Dans une ville comme Londres, ce besoin a été reconnu et fournir un espace extérieur Depuis 2010, il est devenu obligatoire d’aménager un balcon dans chaque logement. Dans les immeubles à plusieurs étages, l’aménagement d’un espace extérieur prend généralement la forme d’un balcon. Les possibilités d’aménagement sont infinies. Quelles sont donc les principales considérations à prendre en compte lors de l’intégration de balcons dans un immeuble résidentiel urbain ?

Diverses utilisations du balcon

Le premier élément à prendre en compte est l’usage. Bien que cela puisse varier selon les régions et les cultures, les balcons offrent certaines possibilités de base. Il s’agit principalement de la possibilité d’être à l’extérieur tout en étant à la maison – simplement pour profiter de l’air frais, du soleil ou des éléments. Être à l’extérieur permet d’établir un lien avec la rue en contrebas et même de communiquer avec les voisins. Les activités sur le balcon comprennent le farniente, la socialisation, les repas et même le jardinage, où le balcon peut être un endroit pour cultiver des aliments ou inviter les abeilles et la faune. Il présente également des avantages pratiques, comme la possibilité de suspendre le linge à l’extérieur ou de ranger des objets extérieurs encombrants tels que des vélos. Une conception de balcon réussie doit répondre à une variété d’utilisations.

Formats en saillie ou encastrés

Dans sa définition la plus large, un balcon peut prendre de nombreuses formes. La plus courante est le balcon en saillie. Il se situe entièrement à l’extérieur de la ligne de façade et est considéré comme le plus exposé aux éléments ainsi que le plus connecté à l’environnement, étant ouvert sur trois côtés. Il est plus adapté aux étages plus proches du sol où le vent ne pose pas de problème. Un autre format est le balcon en retrait, qui se situe entièrement dans la ligne de façade du bâtiment et n’est ouvert que d’un côté. C’est le format le moins exposé et peut fonctionner à n’importe quel niveau, y compris aux étages supérieurs des immeubles de grande hauteur. Bien qu’il ait moins de connexion avec l’extérieur, il a l’avantage de donner l’impression d’être une « pièce extérieure » abritée.

Entre ces deux formats, on trouve le balcon semi-encastré. Bien conçu, il peut offrir le meilleur des deux mondes, mais il peut aussi entraîner des détails inutilement compliqués. Un quatrième format, qui peut être projeté ou encastré, est le jardin d’hiver. Il s’agit d’un balcon fermé par un vitrage ouvrable et qui est particulièrement adapté aux climats froids face à un environnement bruyant comme une route très fréquentée et/ou aux étages supérieurs de grands immeubles. Enfin, dans les cas où les balcons de tout type s’avèrent impossibles, un balcon Juliette peut être utilisé à la place. Avec de grandes portes-fenêtres et des balustrades, il ne s’agit pas à proprement parler d’un balcon, mais il peut ouvrir l’espace intérieur pour établir une connexion avec l’extérieur.

Accéder à l’espace extérieur

Un balcon réussi doit être facilement accessible par tous les membres du foyer. S’il n’y a qu’un seul balcon, il doit être accessible depuis le salon ou tout autre espace partagé. Un seuil de niveau permet aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant de profiter également de l’extérieur. Les portes donnant sur le balcon doivent être prises en compte. Les portes qui s’ouvrent vers l’extérieur profitent à l’agencement intérieur, mais peuvent prendre de la place sur le balcon, et vice versa pour celles qui s’ouvrent vers l’intérieur. Les portes coulissantes peuvent y contribuer.

Préserver la confidentialité

Bien qu’il s’agisse d’un espace extérieur, un balcon doit offrir un niveau minimum d’intimité. Ce niveau varie selon les cultures, mais les outils architecturaux pour y parvenir sont similaires. La distance entre les balcons d’un même bâtiment ou de bâtiments voisins est un facteur important dans le sentiment d’intimité. Les balcons proches ou les balcons qui partagent une structure peuvent être subdivisés à l’aide de murs ou de paravents, tandis que les balcons proches du niveau de la rue peuvent bénéficier de balustrades solides.

Balcons et composition du bâtiment

Les balcons sont un élément essentiel d’un bâtiment qui en est doté et ils font partie intégrante de la composition de la forme et de la conception environnementale du bâtiment. Par exemple, les balcons en saillie sur la façade sud peuvent contribuer à l’ombrage (dans l’hémisphère nord), et les balcons en retrait peuvent créer des intérieurs profonds et frais là où cela est souhaité. Cependant, lorsque la lumière naturelle intérieure est rare, les balcons doivent être conçus pour maximiser la lumière naturelle entrant dans le bâtiment.

Les balcons superposés offrent un abri aux autres et une meilleure intimité. Les balcons décalés peuvent donner lieu à des façades ludiques et à une meilleure lumière naturelle intérieure, mais l’intimité peut être compromise et ils sont moins abrités. Les rues des centres urbains historiques peuvent nécessiter que les bâtiments aient des façades formelles, privilégiant les balcons en retrait.

Types de structures

Outre les considérations fonctionnelles, environnementales et esthétiques du balcon, il faut également tenir compte de considérations techniques. Un balcon en saillie sera généralement en porte-à-faux par rapport à la structure principale et peut être construit en acier ou en béton armé. Ceux construits en aluminium peuvent offrir une option légère avec moins d’impact sur la structure principale et peuvent même faire partie d’un système de façade modulaire au lieu d’être fixés directement à la structure principale du bâtiment. Les balcons plus grands, ou lorsque la structure principale ne convient pas à un balcon en porte-à-faux, peuvent nécessiter des balcons soutenus par des colonnes ou des poteaux extérieurs. Les balcons encastrés peuvent être plus simples structurellement car ils sont soutenus sur trois côtés.

Interface avec la ligne thermique du bâtiment

Si le bâtiment possède des murs extérieurs isolés, la structure du balcon doit être isolée thermiquement. Cela permet d’éviter un pont thermique qui affaiblit les performances thermiques de la structure du bâtiment et peut introduire un risque de condensation. Les connecteurs thermiques structurels peuvent assurer la continuité de la structure tout en maintenant l’isolation thermique. Lorsqu’une performance thermique très élevée est requise, une structure de balcon autonome et entièrement séparée peut être requise.

Conception de balustrades

Les balustrades de balcon peuvent prendre de nombreuses formes, comme des garde-corps en métal, des panneaux pleins ou en verre. En plus des considérations d’intimité mentionnées ci-dessus, les garde-corps doivent être d’une hauteur suffisante pour la sécurité et être capables de résister à une force minimale. Conçues pour les enfants, les balustrades doivent éviter les espaces qui peuvent être des pièges à tête et ne doivent pas être escaladables. Les balustrades en verre ont d’autres exigences liées à l’intégrité du matériau et à l’évitement des défaillances spontanées.

Gestion des eaux pluviales

Les eaux de pluie sur les balcons doivent être gérées de manière adéquate. Lorsque les balcons sont superposés et partagent un seul tuyau d’évacuation des eaux de pluie, des caniveaux spéciaux sont utilisés pour éviter les blocages affectant le tuyau commun. Pour les petits balcons, l’eau peut simplement être évacuée de la façade, ou le sol du balcon peut être laissé poreux pour que l’eau de pluie s’écoule librement. Quelle que soit la disposition, l’eau doit être éloignée de la façade et du seuil de la porte.

Concevoir pour la sécurité

Les autres éléments de sécurité à prendre en compte sont les types de matériaux utilisés. Selon la hauteur du bâtiment et les codes locaux, les matériaux combustibles ne peuvent pas être utilisés sur les balcons. Les sols doivent être robustes et antidérapants lorsqu’ils sont mouillés, et les balustrades ne doivent pas encourager le placement d’objets qui pourraient tomber sur les passants en contrebas.

Bien que les codes de construction et les attentes culturelles diffèrent d’un endroit à l’autre, le guide ci-dessus vise à identifier les aspects de la conception des balcons à prendre en compte lors de leur intégration dans la conception d’un bâtiment. Les exigences exactes dépendront des codes et réglementations applicables.

