«  Amen  »: les combattants du MMA soutiennent la légende de l’UFC Khabib Nurmagomedov après avoir demandé à ses millions de fans de prier pour les «  Palestiniens opprimés  »

Le dévot musulman Nurmagomedov est parfaitement conscient de l’importance religieuse de la région, discutant de la « terre Sainte » dans une publication sur son compte Instagram de plus de 28 millions de personnes.

Se dépeignant en train de regarder la caméra, il a reconnu que le conflit troublant l’avait fait « difficile à l’heure actuelle de se conformer aux Écritures et au moins de faire de bonnes actions. »

«Après tout, nous sommes tous otages de nos propres actions», a-t-il déclaré. «Qu’Allah nous donne à tous la compréhension et le droit chemin, [for] ceux qu’Allah a bénis, pas ceux qui sont en colère et qui ne sont pas perdus. «

Ajoutant des émoticônes de mains en prière et le drapeau palestinien, il a exhorté: « N’oublie pas Dua [to pray] pour nos Palestiniens opprimés en ces temps difficiles pour eux. «

Les stars russes de l’UFC Shamil Gamzatov et Magomed Ismailov, les poids welters de la Professional Fighters League Magomed Magomedkerimov et le combattant du MMA Zurab Betergaraev faisaient partie de ceux qui ont approuvé les opinions de Nurmagomedov dans un message qui a recueilli plus de 1,5 million de likes en environ 15 heures.

«Amen, frère,» a déclaré le kickboxeur Datsi Datsiev, tandis que le champion poids welter de l’UFC Kamaru Usman a écrit: «Absolument, mon frère.

Les fans sur Twitter ont déclaré que le message du roi des poids légers à la retraite était une nouvelle démonstration de la raison pour laquelle il est largement considéré comme un grand sportif.

«Pendant que les serpents et les hypocrites étaient au travail, le roi n’a fait que poster et donner de son temps aux choses qui comptent», a déclaré un passionné de MMA en appelant Nurmagomedov « le sage aigle du Daghestan ».

Nurmagomedov a utilisé à plusieurs reprises l’immense portée de ses plateformes de médias sociaux pour publier des articles sur le conflit depuis le début. Plus tôt cette semaine, le joueur de 32 ans a partagé un graphique qui disait: « Vous n’avez pas besoin d’être musulman pour défendre Gaza. Vous avez juste besoin d’être humain. »