Améliorez votre trajet avec un grand écran de voiture de 9 pouces pour seulement 105 $ (économisez 185 $)

Si vous roulez toujours dans une voiture sans écran intégré, vous n’êtes pas seul. Beaucoup d’entre nous conduisent avec des supports de téléphone qui maintiennent nos écrans pour servir de GPS ou de lecteur de musique lorsque nous sommes en déplacement. Mais ces écrans minuscules peuvent rendre tentant de s’emparer de nos appareils, même avec les lois mains libres en vigueur. Vous pouvez apporter une mise à niveau majeure à votre voiture avec une unité principale – et certaines options sont assez abordables, comme cet écran de voiture tête haute sans fil de 9 pouces de Carpuride. StackSocial a actuellement réduit le prix de ces centres de navigation et multimédia de 63 %, ce qui signifie que vous ne paierez que 105 $ pour en obtenir un pour vous-même. C’est un rabais de 185 $. Nous ne savons pas combien de temps durera cette offre, nous vous recommandons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible.

Cet appareil est livré avec un support autocollant et arbore un grand écran tactile IPS de 9 pouces avec une résolution de 1080p, ce qui le rendra beaucoup plus facile à voir d’un seul coup d’œil. Il dispose même d’un capteur qui éclaircit ou atténue automatiquement votre écran en fonction de la lumière extérieure.

Peu importe que vous préfériez iOS ou Android, car cet appareil prend en charge à la fois Apple CarPlay et Android Auto – et vous pouvez les utiliser avec ou sans fil. Cela vous permet d’écouter de la musique et d’utiliser la commande vocale pour passer des appels mains libres, envoyer des SMS ou effectuer des recherches. De plus, cet appareil prend en charge Bluetooth, les cartes SD ou les clés USB et arbore un port auxiliaire. De plus, vous pouvez brancher des accessoires comme une caméra de recul. Il vous suffit de brancher l’alimentation électrique sur le port 12 volts de votre véhicule et d’allumer l’appareil pour commencer.