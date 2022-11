Améliorez votre santé mentale avec une dose quotidienne de gratitude – Shaw Local

La santé mentale d’une personne est un facteur important qui contribue à mener une vie heureuse et pleine de sens. “Les défis de notre santé mentale nous entourent”, a expliqué le Dr Beth Plachetka, LCSW, EdD et propriétaire de Safe Harbor Counseling. « Notre sécurité physique et financière est menacée dans notre pays et dans nos communautés. Nos connexions et relations émotionnelles peuvent sembler ténues et peu fiables. Notre capacité à surveiller et à réguler les réponses qui éclatent dans notre corps, de la colère au désespoir, est testée quotidiennement. Nous sommes inquiets, seuls et bouleversés. En conséquence, notre santé mentale en souffre.

Chacun de ces défis offre une opportunité de grandir dans la compréhension, la compassion et l’amour. “Pour surmonter les défis de la vie, nous devons appliquer la gratitude dans la planification et dans l’action”, a déclaré le Dr Beth. “Thomas Merton, moine trappiste américain, écrivain, activiste social et prêtre catholique, nous a rappelé qu’il existe un plan, lorsqu’il a déclaré : “Être reconnaissant, c’est reconnaître l’amour de Dieu en tout”. Avoir un plan implique confiance, sécurité et croissance.

Alors que Merton nous appelle à la confiance, les mots de John F. Kennedy ont exprimé l’importance de l’action lorsqu’il a dit : « Alors que nous exprimons notre gratitude, nous ne devons jamais oublier que la plus haute appréciation n’est pas de prononcer des mots, mais de vivre par eux. ”

Il est également important de se rappeler que la gratitude nous libère. “La gratitude nous permet de résoudre des problèmes, de prioriser, de répondre et de respirer”, a ajouté le Dr Beth. « La gratitude nous permet d’aimer. Nous reconnaissons que nous avons la capacité de résoudre les problèmes, et au lieu de nous complaire dans le désespoir à cause d’une erreur dévastatrice, nous pouvons analyser et réagir à la situation. Nous utilisons les réponses émotionnelles de notre corps de manière constructive.

Meister Eckhart, théologien et philosophe de l’époque médiévale, a déclaré : « Si la seule prière que vous dites de toute votre vie est merci, ce sera suffisant.

Pour une meilleure santé mentale, pratiquez la gratitude.

