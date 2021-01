Nous comprenons que l’hiver a ses propres défis en termes de manifestation de l’abondance de la nature en raison de sa sécheresse caractéristique.

Cela dit, et si nous vous disions que l’hiver peut être la saison de la fécondité pour vous, si vous savez bien utiliser les produits de la saison! Cela semble absurde, non?

Eh bien, ne laissez pas la suspicion prendre le dessus sur vous; plutôt pour profiter des bienfaits de l’hiver, procurez-vous ces herbes pour rehausser la qualité de vos repas.

Safran des Indes:

Ses composés bioactifs aux puissants bienfaits médicinaux stimulent la santé du cerveau, la santé digestive, la santé cardiovasculaire, l’immunité; purifie le sang. Nommez simplement la partie du corps que vous voulez guérir et cette herbe naturelle le fera. La curcumine présente dans le curcuma est connue pour prévenir l’inflammation, soulager les douleurs articulaires, éloigner la dépression en raison de sa propriété riche en antioxydants. Il est également anti-cancérigène.

Persil:

Quel arôme apaisant cette herbe dégage! Donnez à vos repas une touche saine et savoureuse en garnissant du persil fraîchement haché. Vous serez toujours reconnaissant d’avoir cette herbe dans votre cuisine pour le parfum absolument doux et la série d’avantages pour la santé qu’elle possède. La nature l’a dotée de vitamine A, K, C, magnésium, potassium, calcium, fer, faisant de cette herbe un incontournable pour votre peau, contrôlant le diabète et les maladies chroniques.

Gingembre:

Faites-vous tremper dans ses bienfaits en l’ajoutant dans des soupes, du curry, du thé ou des boissons. Débordant d’antioxydants, ce gingembre savoureux est largement considéré comme une plante médicinale qui guérit le rhume, la grippe, les nausées et les douleurs articulaires. Le composé de gingérol qu’il contient possède des propriétés antipyrétiques, analgésiques, sédatives et antibactériennes. Ayez du gingembre pour rester au chaud et en forme.

Fenugrec:

C’est une herbe unique qui a été utilisée comme médecine alternative depuis l’Antiquité. L’herbe magique contrôle le diabète, le cholestérol, l’inflammation, l’appétit, le poids, les brûlures d’estomac, améliore les niveaux de testostérone, la production de lait maternel. Avoir de l’eau méthi, de la méthi au curry ou de la méthamphétamine germée, n’importe quelle forme fera des merveilles pour votre santé.

Menthe:

Encore une autre herbe dynamique et parfumée qui ne cessera de vous étonner est la menthe. Qu’il s’agisse de l’intestin irritable, de l’indigestion, de la mauvaise haleine, du froid, de l’anxiété, de la fatigue – il n’y a pratiquement rien dont les feuilles de menthe ne peuvent soulager. Mâchez-le, buvez son eau, savourez sa pâte sous forme de chutney ou inhalez son arôme – comme vous le souhaitez, incorporez la menthe à votre alimentation.

Outre les herbes mentionnées ci-dessus, le romarin, le thym, la coriandre, le tulsi, l’origan, le basilic sont quelques-unes des autres herbes bénéfiques qui vous aideront également à rester au rose de votre santé.

Avec ces herbes médicinales à votre portée, l’hiver peut être vivant et sain; comme vous continuez à vaincre les maladies qui abondent la saison.

Faites de cet hiver un moment inoubliable en profitant de ces herbes hivernales, restez au chaud!