Améliorez votre portefeuille d’actions à l’aide d’un abonnement Tykr à prix réduit

La constitution d’un portefeuille de placements est l’un des meilleurs moyens pour vous d’augmenter vos revenus et de commencer à planifier votre avenir. Mais quand il s’agit de votre argent, vous ne voulez prendre aucun risque. Si vous êtes novice en matière d’actions et d’investissement, Tykr est un excellent point de départ – il peut agir comme votre conseiller financier virtuel afin que vous puissiez acheter et vendre en toute confiance. En ce moment, chez Stacksocial, vous pouvez obtenir un accès à vie pour seulement 89 $, ce qui vous permet d’économiser des centaines par rapport à un abonnement mensuel. Vous devrez utiliser le code promo PRINTEMPS10 pour les économies supplémentaires.

Tykr est un filtre d’actions tout-en-un et un programme éducatif conçu pour aider les débutants à comprendre les tenants et les aboutissants de l’investissement. Il utilise un algorithme avancé pour analyser plus de 30 000 actions des États-Unis et de l’étranger, et fournit un résumé et un score afin que vous sachiez si c’est le bon moment pour acheter, ou peut-être décharger certains de vos avoirs surévalués.

Toutes les informations sont décomposées en tableaux simples et expliquées dans un langage accessible, afin que vous puissiez comprendre exactement ce qui se passe avec vos investissements et pourquoi. De plus, il donne accès à des conférences éducatives et à des webinaires afin que vous puissiez commencer à prendre vos propres décisions éclairées et naviguer sur le marché comme un pro.

