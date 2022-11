Améliorez votre photographie avec jusqu’à 35% de réduction sur les drones Holy Stone

Drone sont un excellent moyen d’explorer votre environnement tout en profitant de superbes vues aériennes. Ils ont changé la donne pour les photographes et les vidéastes, et sont maintenant suffisamment populaires pour être un produit ménager que tout le monde peut utiliser.

Il existe de nombreux drones sur le marché et la qualité peut varier considérablement, il est donc important de choisir un drone qui ne vous décevra pas. À l’heure actuelle, divers drones Holy Stone sont pour des prix aussi bas que 60 $ pour une sélection qui convient aux utilisateurs de drones débutants et plus avancés.

Amazone Ne craignez plus de perdre votre drone avec ce quadricoptère doté d’une fonction de retour automatique à la maison. Il peut rester dans les airs pendant 46 minutes avec une seule charge et est un drone à longue portée qui peut couvrir un large terrain. Équipé d’une caméra 4K stable et d’un cardan à deux axes, ce drone prendra des photos et des vidéos de qualité sans flou. À l’origine 250 $, vous pouvez économiser 58 $ sur Amazon aujourd’hui.

Ce mini-drone de poche est compatible Wi-Fi et sa vidéo mesure 1 280 x 720 pixels. Il dispose de trois batteries rechargeables, est ultraportable et peut être facilement lancé en déplacement. Le drone peut effectuer des cascades, notamment un retournement 3D, un vol circulaire et une rotation à grande vitesse, et il peut être lancé en l’air pour être lancé.

Pour les pilotes plus avancés, ce drone 4K est maintenant à 40 $ de rabais. Il est équipé d’une caméra anti-tremblement avec Sony Sensor, qui peut capturer des images de qualité supérieure. Ce drone peut planer de manière stable avec des systèmes de contrôle d’altitude de flux optique d’air et de pression d’air. Il offre 46 minutes de vol, deux batteries incluses et un sac de transport.

Économisez 90 $ sur ce drone équipé d’un retour automatique, d’un moteur sans balais et de 46 minutes de temps de vol. Ce drone léger pèse moins de 250 grammes et est suffisamment portable pour être utilisé pour les déplacements en extérieur.