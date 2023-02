Améliorez votre OnePlus avec ce magnifique clavier mécanique

OnePlus s’étend au-delà des téléphones et des accessoires mobiles tels que le nouveau OnePlus 11 et OnePlus Buds Pro 2 dans… les claviers mécaniques ? Le prochain OnePlus avec clavier 81 Pro n’est peut-être pas l’extension la plus directe des produits existants de l’entreprise – l’annonce de sa première tablette Android, la Tablette OnePlus est un ajustement plus logique. Mais il a été créé avec les commentaires des fans de OnePlus et conçu pour correspondre au style haut de gamme de ses autres appareils.

En savoir plus: Test du OnePlus 11 : puissant, mais pas parfait

OnePlus a co-conçu le clavier avec Keychron, une entreprise bien connue des amateurs de claviers mécaniques. (Keychron a actuellement une campagne Kickstarter pour , qui a la même disposition que le 81 Pro.) La collaboration est la raison du nom maladroit. Le Keyboard 81 Pro est le premier produit sorti de la plateforme de co-création OnePlus Avec. Et sur la base de l’annoncele 81 Pro sonne comme un mélange équilibré des deux marques.

Le clavier sans fil 81 Pro a un corps en aluminium CNC avec un double joint spécialisé qui, sur d’autres claviers Keychron que j’ai utilisés, amortit tout ping et supprime tout creux. Au lieu de cela, vous obtenez une sensation agréable en appuyant sur chaque touche.

Vous aurez le choix entre des commutateurs à clic linéaires rouges ou bleus, mais ils sont remplaçables à chaud afin que vous puissiez personnaliser votre expérience de frappe avec d’autres commutateurs. Les commutateurs sont surmontés de capuchons de touches uniques en marbre mauve fabriqués à partir d’un matériau thermoplastique qui, selon OnePlus, produit “un rebond doux à chaque pression pour un confort ultime, une sensation de main améliorée et une durabilité optimale”.

OnePlus



Il y a un bouton personnalisable cristallin dans le coin supérieur droit du clavier. Appuyez sur la touche Échap rouge et tournez le bouton et vous pourrez désactiver les notifications, tout comme le curseur d’alerte sur les téléphones premium de OnePlus. Le clavier fonctionne également avec les micrologiciels open source QMK et VIA pour remapper les touches ou créer des macros. De plus, le rétroéclairage peut être modifié en plusieurs effets d’éclairage RVB. Un interrupteur à l’arrière vous permet de basculer entre les dispositions de clavier MacOS ou Windows, et le clavier peut également être utilisé avec Linux et Android.

OnePlus



Le prix et la disponibilité du OnePlus Feature Keyboard 81 Pro seront disponibles dans les prochaines semaines. Cependant, Keychron est entièrement assemblé pour un peu moins de 200 $ et devrait être expédié en avril. Fais-en ce que tu veux.