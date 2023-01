Améliorez votre mémoire et votre concentration grâce à ce conseil inattendu

Le cerveau est un organe extraordinaire, avec de nombreuses qualités merveilleuses, y compris la capacité d’oublier – ce qui peut en fait être une bonne chose. “Si nous nous souvenions de tout ce que nous avons vécu, nos cerveaux seraient des thésauriseurs, encombrés de toutes sortes de conneries inutiles qui entravent ce dont nous avons vraiment besoin”, déclare Charan Ranganath, professeur de psychologie et directeur du Dynamic Memory Lab. à l’Université de Californie Davis.

Dans le monde d’aujourd’hui, constamment branché et toujours actif, les gens sont confrontés à un déluge d’informations – e-mails, actualités, réunions inutiles, mises à jour sur le trafic, bavardages de membres de la famille – bien plus que quiconque ne peut traiter, explique Ranganath. “Au lieu de cela, l’évolution a favorisé la qualité plutôt que la quantité”, dit-il. «Nous obtenons des souvenirs de bonne qualité pour les choses auxquelles nous prêtons attention, et ce sont souvent les choses importantes. Mais si nous ne prêtons pas attention à quelque chose, nous n’en aurons jamais vraiment un bon souvenir pour commencer.

Ces problèmes de mémoire surgissent souvent aux moments les moins propices : lorsque vous êtes pressé et que vous ne trouvez pas vos clés, lorsque vous entrez dans une pièce et que vous ne savez pas pourquoi vous êtes venu, lorsque vous parlez avec une connaissance dont le nom vous échappe, lorsqu’un ami fait référence à un moment agréable que vous avez partagé et dont vous n’avez aucun souvenir. Ce type d’oubli est tout à fait normal, dit Ranganath, mais est néanmoins frustrant. (D’autres affections plus graves peuvent entraîner des pertes de mémoire et des interruptions du rappel de la mémoire, comme les traumatismes, la maladie d’Alzheimer et le TDAH. Les stratégies pour traiter ces troubles peuvent inclure une thérapie et des médicaments, plus intensifs que les conseils décrits ici.)

En règle générale, cependant, l’espoir n’est pas perdu si votre rappel est un peu rouillé. La mémoire est un processus actif et non passif, explique la neuropsychologue clinicienne Michelle Braun. “Ce qui sape un mythe de longue date selon lequel la santé du cerveau n’est qu’un produit de la génétique et que nous ne pouvons vraiment rien y faire”, dit-elle. Accorder un peu plus d’attention et savourer des événements spéciaux peut vous aider à vous souvenir des moments de la vie, petits et grands.

Commencez à accorder toute votre attention aux événements et interactions importants

Les responsabilités de la vie moderne signifient qu’il y a plus de priorités que jamais qui se disputent votre attention. Combien de fois avez-vous quitté une conversation sans savoir de quoi il s’agissait parce que vous étiez distrait par votre téléphone ? “Vous pouvez obtenir des souvenirs appauvris pour des événements passés parce que vous n’étiez jamais vraiment là en premier lieu”, dit Ranganath.

L’absence d’esprit est l’un des «sept péchés de la mémoire» du chercheur en mémoire Daniel Schacter, des faiblesses courantes de la mémoire que tout le monde éprouve. C’est lorsque vous ne faites pas attention à l’endroit où vous mettez vos clés ou que vous êtes si étourdi que vous manquez un rendez-vous important chez le médecin. “Si nous nous engageons, par exemple, dans le multitâche, nous ne pourrons jamais vraiment coder les informations sur l’endroit où je viens de laisser mes clés ou mes lunettes”, explique Schacter, professeur de psychologie à l’Université de Harvard.

Une autre méthode pour vous aider à prêter plus d’attention aux tâches à accomplir est ce que Braun appelle la technique PLR ​​: pause, lien et répétition. Cela peut vous aider à la fois à vous souvenir du nom de quelqu’un et à vous souvenir de la raison pour laquelle vous êtes entré dans une pièce. Si vous cachez un cadeau d’anniversaire pour votre enfant mais que vous craignez de ne pas vous rappeler où vous l’avez mis, prenez cinq secondes pour faire une pause et concentrez-vous sur l’endroit où vous mettez le cadeau, au lieu de simplement le poser et regarder ailleurs et faire autre chose », dit Braun. Regardez ensuite l’environnement — c’est l’étape du « lien » — et contextualisez l’endroit où vous avez caché le cadeau avec son environnement : dans votre placard, à côté d’une poubelle à chaussures. La dernière étape consiste à répéter le processus de récupération du présent. Regardez loin de la cachette et visualisez dans votre esprit où se trouve le présent.

Utilisez la technologie à votre avantage, Ranganath et Schacter sont d’accord : placez les réunions dans le calendrier de votre téléphone (précisez qui vous rencontrez, où et pourquoi) et assurez-vous que les alertes sont activées, définissez des rappels et prenez des photos des événements pour vous y référer. pour plus tard. “Retournez à ces images”, dit Ranganath. Ne vous contentez pas de prendre une photo et de la laisser languir dans votre pellicule pour toujours. “Tout ce que vous pouvez faire pour revisiter des moments uniques ramènera toutes sortes d’autres choses.” (Schacter n’est pas convaincu que la technologie nuit à notre mémoire, comme le suggèrent certains experts. “Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de preuves solides sur ce point”, dit-il.)

Rendez même les moments de tous les jours mémorables

Les événements qui se produisent lors d’états émotionnels intenses – peur, joie, anxiété, excitation, tristesse – sont plus mémorables. C’est pourquoi vous vous souvenez du jour de votre mariage et peut-être pas de votre 10e rendez-vous. Afin de vous souvenir de choses plus banales – où vous stockez des chaussures habillées que vous portez une fois par an, un nom, un article que vous devez récupérer au magasin – rendez ces choses extraordinaires, déclare cinq fois USA Memory Champion et coach de mémoire Nelson Dellis. « J’ai rendu ma vie plus mémorable », dit-il. Après la mort de sa grand-mère de la maladie d’Alzheimer en 2009, Dellis a commencé à explorer des moyens d’améliorer sa propre mémoire. Deux ans plus tard, il remporte son premier USA Memory Championship — une épreuve compétitive consistant en des défis de mémorisation — grâce à des exercices de renforcement de la mémoire.

Dellis attribue des images vives à tout ce dont il essaie de se souvenir, que ce soit un numéro ou une adresse. Peut-être que si vous ne voulez pas oublier de prendre du fromage à l’épicerie, imaginez un morceau de fromage géant et incroyablement puant. Dellis se pince parfois ou prononce un mantra unique en posant ses clés pour se souvenir de la chose bizarre qu’il a faite sur le moment. Ou, disons que vous rencontrez quelqu’un nommé Steve lors d’une fête et qu’il porte une chemise avec des singes dessus. Vous pourriez l’imaginer vêtu d’un costume de singe complet. “Tout ce que vous pouvez rendre trop exagéré”, dit Dellis, “comme si ça sent bizarre, vous pouvez peut-être imaginer que ça sent encore pire, ou si c’est quelque chose de taille normale, imaginez-le énorme.”

Passez du temps à la fin de chaque journée à réfléchir à ce dont vous voulez vous souvenir

Un autre des sept péchés de mémoire de Schacter est l’éphémère, qui fait référence à l’oubli au fil du temps. Par exemple, plus le temps passe après avoir regardé un film, plus vous oublierez de détails. Mais si vous étudiez ou réfléchissez à des choses dont vous voulez vous souvenir, plus ces souvenirs seront renforcés, dit Schacter. Encore une fois, regarder des images ou des vidéos que vous avez prises lors d’un dîner particulièrement agréable avec des amis est un moyen de mieux mémoriser ces événements. Ou au lieu de photos, mémorisez la scène en écrivant.

Dellis recommande de passer cinq minutes avant de se coucher pour se rappeler ce qui s’est passé ce jour-là. Avez-vous vu un beau coucher de soleil? Votre enfant a-t-il eu une réplique amusante à une question simple ? Avez-vous mangé quelque chose de délicieux? Rejouez des événements petits mais charmants que vous aimeriez savourer. “Plus vous faites cela, avec le temps, vous vous rendez compte que vous serez en mesure de vous souvenir de plus de détails sur votre vie”, déclare Dellis.

Soyez proactif et évitez les oublis

Il peut être difficile d’anticiper ce que vous oublierez à l’avenir. Mais avoir une idée de vos défauts de mémoire peut vous aider à sauvegarder ces éléments importants dans votre mémoire. Si vous vous inscrivez pour un essai gratuit et savez que vous avez tendance à oublier de l’annuler avant d’être facturé pour le reste de l’année, définir un rappel sur votre téléphone vous informant de l’annuler n’est pas trop dépendant de la technologie. , c’est connaître ses angles morts. C’est ce que Schacter appelle avoir une bonne métacognition, “une bonne compréhension du fonctionnement de votre mémoire”, dit-il. “Être conscient du fait que votre mémoire peut échouer à l’avenir, même si pour le moment, il semble évident que vous devriez pouvoir vous en souvenir, mais vous savez que dans un an, en projetant vers l’avenir, vous ne le pourrez peut-être pas.”

Peut-être que se souvenir des noms est l’une de vos faiblesses de mémoire – un «péché» que Schacter appelle blocage (où l’information que vous voulez est sur le bout de votre langue mais vous ne pouvez pas y accéder). Avant d’assister à un mariage ou au match de basket de votre enfant, essayez de réciter les noms des personnes qui assistent habituellement à ces événements, dit Schacter. Cet exercice n’a pas besoin d’être plus que quelques minutes de rafraîchissement – peut-être passer d’Instagram d’une connexion sociale à une autre. “Avec le blocage”, dit-il, “il faut vraiment prendre de l’avance car quand cela se produit, il est trop tard.”

Même si vous vous considérez comme une personne oublieuse, la mémoire est une compétence qui peut être pratiquée et renforcée, dit Dellis. Avant de participer aux concours de mémoire, Dellis ne s’est jamais considéré comme une personne dotée d’une mémoire extraordinaire. Testez-vous, dit-il, en attribuant des images vives et uniques aux articles d’épicerie et essayez de faire vos courses sans liste. Dites-vous que vous vous souviendrez de 10 nouveaux noms lors d’un événement social.

“C’est très facile de se dire : ‘Je suis juste la personne qui a une mauvaise mémoire'”, dit Dellis. “Lorsque vous commencez à changer ce récit et que vous commencez à réaliser que nos souvenirs sont vraiment plus incroyables que la plupart des gens ne le pensent… c’est juste un effet boule de neige qui rend votre mémoire encore plus puissante.”

