Améliorez votre maison sur un budget avec 20% de réduction sur les prises, les lumières Aqara et plus encore

Étant donné que de nombreux appareils intelligents tiers sont compatibles avec les assistants vocaux traditionnels comme Amazon Alexa et Google Assistant, vous n’avez pas à dépenser beaucoup d’argent sur des appareils de marque coûteux pour ajouter un peu de confort à votre maison. Et en ce moment, Amazon offre une chance de se procurer des appareils domestiques intelligents Aqara économiques pour encore moins.

Aujourd’hui seulement, vous pouvez économiser 20 % sur une vaste sélection d’appareils intelligents Aqara, y compris des prises, des thermostats, des interrupteurs d’éclairage et plus encore. Toutes les offres expirent ce soir à 23h55 PT (2h55 HE).

Pour profiter pleinement de ces appareils intelligents Aqara, vous devez vous assurer que vous avez au moins un haut-parleur ou un écran intelligent dans votre maison. La ou sont notre options préférées pour 2022mais si vous cherchez quelque chose de plus abordable, vous pouvez choisir un en vente pour seulement 48 $, 12 $ de rabais sur le prix habituel.

Et une fois que vous avez un hub intelligent, vous pouvez commencer à équiper votre maison de toutes sortes d’appareils intelligents utiles. UN vous permet de contrôler l’éclairage de votre maison de n’importe où, ou en utilisant simplement le son de votre voix, et en ce moment vous pouvez en acheter un pour seulement 32 $, 8 $ de réduction sur le prix habituel. Et avec une prise intelligente, vous pouvez transformer n’importe quel appareil ou appareil simple comme votre cafetière, lampadaire ou ventilateur tour en un appareil intelligent avec la possibilité de l’allumer ou de l’éteindre à l’aide de votre téléphone ou d’un assistant vocal compatible. En ce moment, vous pouvez prendre un pour seulement 26 $, un rabais de 7 $. Il y a beaucoup plus en vente aussi, y compris , et .