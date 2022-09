Obtenir des fils de luxe pour votre maison peut être coûteux, mais si vous tenez bon, ils peuvent en valoir la peine. Boll & Branch combine un savoir-faire de qualité avec des tissus biologiques et des pratiques équitables et éthiques pour vous offrir une indulgence dans laquelle vous vous sentirez bien. Cette entreprise propose des draps, des ensembles de couette, des couvertures, des jetés, des oreillers et bien plus encore qui peuvent transformer votre espace en une oasis confortable.

Boll & Branch héberge notre protège matelas bio préféré de l’année ainsi que notre sélection pour meilleurs draps de luxe en coton biologique. Et jusqu’au 18 septembre, Boll & Branch organise son événement Friends and Family et offre 15 % de réduction sur tout le site avec le code FF15ainsi que jusqu’à 50 % de réduction sur les articles soldés.

Cette remise de 15 % apporte un ensemble de dans une taille Queen passant de 278 $ à seulement 236 $. Et un ensemble de quatre peluches vient à seulement 160 $, contre 188 $. Les superbes ensembles de couette sont faciles à aimer, et bien que ce damas est régulièrement de 338 $, vous pouvez l’obtenir pour seulement 287 $.

En sortant de la douche et dans un confort classique, ce blanc et bleu marine est régulièrement de 128 $, réduit à 72 $, mais avec une réduction supplémentaire de 15 % en économies, vous pouvez le ramener à la maison pour seulement 61 $. Et si votre chambre a besoin d’une belle touche de texture, le couverture, régulièrement 178 $, peut être à vous pour 151 $ bien rangés.

Lire la suite: Comment acheter des draps de lit : lin vs percale vs satin