Améliorez votre espace de travail avec jusqu’à 47 % de réduction sur certains moniteurs HP 2022

L’un des moyens les plus simples d’améliorer sérieusement votre bureau à domicile ou votre espace de travail est d’utiliser un écran plus grand ou d’en ajouter un deuxième. Et en ce moment, vous pouvez en acheter un pour moins cher. Amazon est actuellement sélectionnez les moniteurs HP 2022 afin d’améliorer votre configuration avec un budget limité. Il n’y a pas d’expiration claire sur ces offres, il n’y a donc aucune garantie pendant combien de temps elles seront disponibles. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Il existe deux moniteurs différents que vous pouvez acheter en vente dès maintenant. Si vous êtes quelque peu limité sur l’espace de bureau et que vous recherchez un modèle plus petit, vous pouvez saisir ceci pour 80 $, vous faisant économiser 70 $ par rapport au prix habituel. Il dispose d’un écran antireflet Full HD avec un rapport de contraste de 3 000:1 et est équipé d’un support VESA afin que vous puissiez facilement l’ajuster pour obtenir le meilleur angle de vue. Ou, si vous cherchez à voir grand, vous pouvez économiser 70 $ sur ce , faisant baisser le prix à 130 $. Il dispose également d’un écran antireflet Full HD, ainsi que d’une conception à micro-bords pour des angles de vision ultra-larges. Les deux moniteurs offrent également un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour des performances fluides et sont équipés d’un port HDMI et VGA pour une connectivité facile. Et pour encore plus de bonnes affaires, assurez-vous de consulter notre tour d’horizon de tous les meilleures offres de moniteur vous pouvez magasiner dès maintenant.