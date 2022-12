Améliorez votre espace de divertissement avec ces réductions sur les ensembles Sony TV et Soundbar

Prêt à moderniser votre espace de divertissement ? Lorsque la plupart des gens pensent à vivre cette expérience théâtrale à la maison, ils ont tendance à imaginer un grand écran de télévision avec une excellente qualité d’image. Mais qu’en est-il de l’audio ? Les téléviseurs n’ont généralement pas la meilleure qualité audio, car la taille fine de la plupart des modèles limite la qualité des haut-parleurs pouvant être utilisés.

À l’heure actuelle, Amazon a qui incluent une haute qualité barre de son avec Dolby Atmos et DTS:X pour que vous puissiez vraiment vous immerger dans votre contenu préféré.

Sony/CNET Économisez plus de 300 $ lorsque vous achetez cet ensemble qui comprend le téléviseur OLED 4K Sony BRAVIA XR série A80K de 65 pouces fourni avec la barre de son Dolby Atmos HT-A3000. Ce téléviseur est équipé d’un processeur cognitif XR qui convertit automatiquement votre contenu en résolution 4K, et il prend en charge Dolby Vision, Imax Enhanced et Netflix Adaptive Calibrated Mode pour vous offrir une expérience cinématographique à la maison. Il a également XR OLED Motion, qui réduit le flou et il a un faible décalage d’entrée et des fonctionnalités exclusives pour la PlayStation 5, ce qui en fait un excellent téléviseur pour les joueurs. Si vous ne souhaitez pas investir dans une barre de son pour le moment, vous pouvez toujours vous procurer ceci Téléviseur OLED 65 pouces à rabais. C’est 1 698 $ en ce moment, ce qui vous permet d’économiser 602 $ sur le prix courant.

Sony/CNET Et si vous recherchez une offre sur un écran massif et que vous n’avez pas nécessairement besoin d’un écran OLED, consultez le X90K. Il est également équipé du processeur cognitif XR et de fonctionnalités de jeu. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir le téléviseur LED Sony BRAVIA XR X90K Series 4K de 75 pouces fourni avec la barre de son Dolby Atmos HT-A3000 pour près de 300 $ de moins que vous ne le feriez en les achetant séparément.

Sony Barre de son HT-A3000 utilise la technologie exclusive Sony 360 Spatial Sound Mapping pour produire des effets Atmos et est compatible avec Dolby Atmos et DTS:X. Il dispose de 3.1 canaux et est équipé d’un haut-parleur central dédié et d’un double subwoofer intégré.

Si vous êtes satisfait de votre téléviseur actuel et que vous souhaitez simplement ajouter une barre de son, vous pouvez vous permettant d’économiser 202 $ sur le coût de la barre de son seule.