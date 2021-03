Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Drew Barrymore est là pour vous aider à atteindre les #KitchenGoals!

En collaboration avec Shae Hong, fondateur et PDG de Made by Gather, le Beaux ustensiles de cuisine line offre des alternatives élégantes et abordables à tout ce dont on pourrait avoir besoin dans sa cuisine. De friteuses à air vert sauge et fours grille-pain à bols à mélanger audacieux et casseroles durables, vous y réfléchirez à deux fois avant d’essayer de cacher vos outils et appareils. Avec des coloris uniques comme le vert sauge, la tarte aux myrtilles, le gris huître, le glaçage blanc et le sésame noir, vous trouverez forcément une combinaison de couleurs qui correspond au thème de votre cuisine ou qui vous incite à changer les choses! De plus, ces outils, gadgets et couverts soigneusement conçus donneront un aspect chic à tout comptoir encombré.

Outre que la collection est esthétiquement agréable, la ligne Beautiful rendra les repas plus efficaces grâce aux fonctionnalités innovantes de la technologie tactile et aux designs fonctionnels. Sans oublier, tout est à moins de 130 $!

Et si la cuisine n’est pas votre truc, nous sommes convaincus que cette adorable collection vous transformera en un Top Chef en un rien de temps! Voir ci-dessous pour nos produits Beautiful Kitchenware sur lesquels nous sommes obsédés et assurez-vous de consulter toute la collection sur Walmart.com.