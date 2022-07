Améliorez votre configuration de jeu avec 50 $ de réduction sur ces panneaux d’éclairage intelligents Govee Hexa

Vous cherchez un moyen simple de transformer votre configuration de jeu ou de streaming ? L’éclairage fait toute la différence, et en ce moment, vous pouvez acheter un pack de panneaux lumineux intelligents élégants Govee à un prix avantageux. Aujourd’hui seulement, Best Buy propose un ensemble de sept panneaux d’éclairage mural Govee Hexa en vente pour seulement 120 $, soit une réduction de 50 $ par rapport au prix habituel.

Cette offre n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Avec ces panneaux lumineux Govee Hexa, vous pouvez définir la scène en appuyant simplement sur un bouton. À l’aide de l’application compagnon Govee, vous pouvez entièrement personnaliser la couleur, la luminosité, la chaleur et bien plus encore pour ces panneaux lumineux. Il existe même une sélection préprogrammée d’animations d’éclairage pour les fêtes et les vacances, et vous pouvez les synchroniser au rythme de votre musique ou définir d’autres effets simples comme un dégradé de couleurs fluides. Ils sont également compatibles avec Amazon Alexa et Google Assistant, vous pouvez donc les contrôler avec le son de votre voix, et vous pouvez même les configurer pour qu’ils s’activent selon un calendrier.