Améliorez votre configuration de divertissement avec jusqu’à 1 000 $ de réduction sur une technologie Samsung sélectionnée

Je pense qu’il est prudent de dire que The Frame de Samsung ne ressemble à aucun autre téléviseur sur le marché en ce moment. Avec un cadre élégant et personnalisable, il est conçu pour se fondre dans le décor de votre maison et ressemble à une grande œuvre d’art murale lorsqu’il n’est pas utilisé. Il ne lésine pas non plus sur les spécifications du superbe écran QLED. Et en ce moment, vous avez une chance d’en attraper un, avec un état de l’art Barre de son Samsung, pour des centaines de rabais sur le prix habituel chez Woot. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’au 31 mai, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Le cadre combine un écran avancé avec un design élégant et élégant pour créer une œuvre d’art numérique conçue pour se fondre parfaitement avec le reste de votre maison. Il dispose d’un superbe écran QLED 4K avec prise en charge HDR et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une action fluide, des couleurs éclatantes et un contraste net. De plus, il est équipé d’une finition mate antireflet qui le rend facile à voir, même dans les pièces lumineuses. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à 1 000 $ sur le Modèle 2022, avec des tailles allant de 32 à 85 pouces. De plus, vous pouvez personnaliser son look avec un interchangeable lunette magnétique. Woot propose actuellement des variantes de couleur teck et blanc pour le modèle 55 ou 65 pouces, avec des prix à partir de 115 $.

Et si vous voulez une configuration complète de divertissement à domicile, vous pouvez également choisir la technologie avancée Barre de son Samsung HW-S801B pour 378 $, soit 522 $ de moins que le prix habituel. Il s’agit d’une configuration à 3.2.1 canaux qui comprend la barre de son et un caisson de basses, et prend en charge Dolby Atmos pour un son immersif et remplissant la pièce. Il optimise même le son en fonction de la forme de la pièce pour la meilleure expérience d’écoute possible. Les autres fonctionnalités incluent AirPlay 2 intégré, un mode de jeu prédéfini et la compatibilité avec Amazon Alexa.