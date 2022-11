Améliorez votre configuration de divertissement avec 50 $ de réduction sur la barre de diffusion Roku

Le Roku Streambar a gagné une place sur notre liste des meilleures barres de son et le meilleurs appareils de streaming pour 2022 car il offre le meilleur des deux mondes. Cette barre de son monobloc offre une amélioration sérieuse par rapport à l’audio de votre téléviseur et se double d’un streamer multimédia 4K, et en ce moment vous pouvez l’obtenir avec 38 % de réduction. ainsi que d’autres détaillants comme et , l’ont actuellement en vente pour seulement 80 $, ce qui vous permet d’économiser 50 $ par rapport au prix habituel. Il n’y a pas d’expiration claire sur cette offre, mais les remises vont et viennent rapidement à mesure que nous nous rapprochons de Vendredi noirnous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible.

Roku est notre plate-forme d’appareils de streaming préférée en ce moment grâce à ses menus faciles à naviguer et à sa fonction de recherche simple. Et c’est encore mieux lorsqu’il est combiné avec une barre de son qui améliorera le son de toutes vos émissions et films préférés. Le Roku Streambar est équipé de quatre haut-parleurs internes et prend en charge Dolby Audio pour un son clair et net. De plus, il prend en charge la connectivité AirPlay et Bluetooth, vous pouvez donc l’utiliser pour diffuser de la musique depuis votre téléphone. Il est capable de diffuser en continu dans une résolution 4K époustouflante, ainsi qu’en HDR pour des couleurs éclatantes et des noirs profonds et riches. Et vous pouvez personnaliser l’écran d’accueil afin que toutes vos applications de streaming préférées soient toujours au premier plan chaque fois que vous le démarrez.

Si vous êtes à la recherche d’une barre de son différente pour votre téléviseur, vous pouvez consulter notre tour d’horizon de tous les meilleures offres que vous pouvez acheter en ce moment. Bien que vous ne trouviez aucune autre option pouvant servir d’appareil de diffusion en continu 4K sur cette liste.