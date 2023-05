Améliorez votre configuration de bureau ou de jeu avec jusqu’à 37% de réduction sur les moniteurs Samsung

Que vous l’utilisiez pour le travail ou les jeux, un bon moniteur est un élément essentiel de toute configuration d’ordinateur de bureau. Et que vous cherchiez à remplacer celui que vous avez ou à ajouter un deuxième écran à votre bureau à domicile pour augmenter considérablement votre productivité, vous trouverez des tonnes d’options intéressantes à moindre coût sur Amazon. Le détaillant en ligne offre actuellement jusqu’à 37 % de réduction sur certains moniteurs Samsung, avec des prix à partir de seulement 95 $. Il n’y a pas d’expiration définie pour ces offres, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Il y a pas mal de tailles et de styles différents à choisir lors de cette vente. Le modèle le plus abordable disponible est le T350 22 pouces, un moniteur IPS Full HD avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz que vous pouvez acheter pour 95 $, soit 55 $ de moins que le prix habituel. Ou pour 140 $, 50 $ de rabais, vous pouvez passer au CF396. Il s’agit d’un élégant moniteur LED incurvé de 23,5 pouces prenant en charge AMD FreeSync et un temps de réponse rapide de 4 millisecondes.

Il existe de nombreux moniteurs plus avancés disponibles si vous êtes également prêt à dépenser un peu plus. Le Samsung Odyssey G51C est un moniteur de jeu QHD de 27 pouces sorti cette année et doté d’un support HDR10, d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz et d’un support qui vous permet de régler la hauteur, l’inclinaison et le pivotement. Il est en vente au prix de 270 $, ce qui vous fait économiser 80 $ par rapport au prix habituel. Il existe également quelques moniteurs intelligents en vente, qui peuvent se connecter au Wi-Fi et exécuter des applications de base sans être connectés à un PC. Ce Moniteur intelligent M50B de 27 pouces propose un écran Full HD, une webcam intégrée et une intégration AirPlay, et est en vente au prix de 205 $, soit 75 $ de réduction sur le prix habituel.

Il y a beaucoup d’autres superbes présentoirs en vente, alors assurez-vous de achetez toute la sélection. Et vous pouvez consulter notre tour d’horizon de toutes les meilleures offres de moniteurs disponibles actuellement pour encore plus de bonnes affaires.