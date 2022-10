Améliorez votre chaîne de streaming avec jusqu’à 50 % de réduction sur Razer, HyperX et plus encore

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Si vous aimez jouer à des jeux sur PC, enregistrer ou diffuser en continu, il est essentiel que vous disposiez d’un bon équipement qui puisse offrir style, fonctionnalité et durer longtemps. Et avec cette vente Amazon Prime Day sur les produits de jeu de vous avez les bases pour votre expérience de jeu.

Cette souris est conçue avec un retard de signal nul et dispose également d’une station de charge.

Il a la lueur RVB classique avec un design résistant à l’eau pour des jeux intenses.

Il a un excellent son et une longue durée de vie de la batterie et il est idéal pour n’importe quel flux de jeu.

Last Prime Day, je cherchais une nouvelle paire d’écouteurs pour enregistrer mes vidéos de jeu et remplacer une vieille paire d’écouteurs à prix réduit qui s’est effondrée au bout de deux ans. Sans même le savoir, je suis tombé sur le casque sans fil Razer Barracuda X, et le reste appartenait à l’histoire. Je peux facilement contrôler le volume, tout est clair, que je joue ou que je regarde des vidéos et, mieux encore, il tient une charge pour toute la journée. Vous pouvez obtenir ceci et enfin avoir un son abordable, confortable et de haute qualité.

Voici d’autres options qui valent la peine d’être vérifiées pour 35 $ (économisez 15 $) et ceci pour 85 $ (économisez 85 $) pour une expérience à faible latence.

