Améliorez votre bureau à domicile avec de grandes remises sur les moniteurs neufs et remis à neuf

Si vous cherchez un moyen simple de mettre à niveau votre bureau à domicile ou votre espace de travail, obtenir un écran plus grand – ou en ajouter un deuxième – est un excellent point de départ. Et en ce moment, vous pouvez vous procurer un excellent nouveau moniteur à un prix avantageux. Woot propose des soldes sur des moniteurs neufs et d’occasion, et propose une sélection de modèles à prix réduits de Samsung, Acer et plus encore. Cette vente ne dure que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) lundi soir, et il est possible que certains modèles se vendent avant cette date. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Il y a un moniteur pour chaque besoin et budget à cette vente. Si vous en voulez un qui soit assez petit pour être emporté et utilisé avec votre ordinateur portable, vous pouvez le saisir pour 263 $, vous faisant économiser 37 $ par rapport au prix habituel. Il se connecte à votre ordinateur portable avec un câble USB et est compatible avec la plupart des ordinateurs portables Mac et Chrome de 13 à 17 pouces. Si vous voulez un moniteur plus grand pour votre bureau ou votre poste de travail, vous pouvez économiser 59 $ sur ce moniteur, faisant baisser le prix à 191 $. Il est équipé d’un écran Full HD de 27 pouces, d’un taux de rafraîchissement de 75 Hz et d’un support hautement réglable pour que vous puissiez trouver l’angle de vue optimal pour votre bureau.

Et si vous cherchez à devenir grand, vous pouvez prendre ceci moniteur de jeu avec un superbe écran QLED et un taux de rafraîchissement impressionnant de 240 Hz. Il est reconditionné en usine et en vente pour 472 $, ce qui vous permet d’économiser plus de 300 $ par rapport à ce qu’il vend. . Il y a beaucoup plus disponible à cette vente, et pour encore plus d’économies, assurez-vous de consulter notre tour d’horizon de tous les meilleures offres de moniteur vous pouvez magasiner dès maintenant.