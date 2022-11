Améliorez votre bureau à domicile avec cet ordinateur de bureau tout-en-un HP à 300 $ (économisez 80 $)

Maintenant que des tonnes de personnes ont des bureaux à domicile pour leur travail à distance, ordinateurs de bureau commencent à revenir avec style. Et si vous recherchez une machine simple qui peut tout faire, vous ne voudrez pas manquer cette offre Best Buy d’une journée. Jusqu’à 21h49 PT (00h59 HE) ce soir, vous pouvez acheter cet ordinateur de bureau tout-en-un HP de 21,5 pouces en vente pour 300 $, ce qui vous permet d’économiser 80 $ par rapport au prix habituel. De plus, il est livré avec un clavier et une souris filaires inclus, il est donc prêt à l’emploi dès la sortie de la boîte.

Si vous recherchez un appareil simple à grand écran à avoir à la maison pour le travail, l’école ou simplement pour naviguer sur le Web, ce tout-en-un HP est un excellent choix. Il dispose d’un superbe écran WLED Full HD de 21,5 pouces avec un revêtement antireflet et une luminosité maximale de 250 nits. En interne, il est équipé de 4 Go de mémoire DDR4 et d’un SSD M.2 de 128 Go, il est donc bon pour les tâches de base et le travail basé sur le Web, mais vous devez mettre à niveau si votre travail implique des tâches plus exigeantes comme le montage vidéo. Il est également idéal pour les visioconférences et les conférences grâce aux deux haut-parleurs frontaux, au microphone à double entrée intégré et à la webcam HD qui ne s’affiche que lorsqu’il est utilisé pour protéger votre vie privée.

