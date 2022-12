Améliorez votre bureau à domicile avec ce moniteur intelligent Samsung M8 4K à 400 $

Si vous cherchez à ajouter un autre poste de travail à votre domicile ou à votre bureau, mais que vous ne voulez pas dépenser de l’argent pour un tout nouvel ordinateur, nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer. Le moniteur intelligent M8 de Samsung peut exécuter des applications de base pour le travail et le divertissement – sans être connecté à un ordinateur – et pour le moment, vous pouvez en acheter une à un prix avantageux. Amazon a actuellement le moniteur intelligent M8 , ce qui vous permet d’économiser 330 $ par rapport au prix habituel. Il n’y a pas d’expiration claire sur cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous espérez profiter de cette remise.

Le Samsung M8 est essentiellement un appareil encore plus intelligent Smart TV. En plus des applications de divertissement et de streaming comme Netflix et YouTube, il peut également exécuter des programmes Microsoft Office 365 afin que vous puissiez modifier des documents, taper des feuilles de calcul et bien plus encore, le tout sans l’aide d’un PC. Si vous avez un autre ordinateur ou ordinateur portable pour le travail, vous pouvez y accéder à distance à l’aide du moniteur intelligent M8 ou les connecter à l’aide d’un câble USB-C ou HDMI pour une configuration à deux moniteurs.

L’écran lui-même est un superbe écran de 32 pouces, 4K (résolution de 3 840 x 2 160 pixels) avec prise en charge HDR et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est également compatible avec Amazon Alexa et Bixby, l’assistant vocal de Samsung, et il intègre Apple AirPlay, ce qui vous permet de diffuser du contenu depuis votre iPhone, iPad ou Mac. Il est même livré avec une webcam pour les chats vidéo Google Duo.

Cependant, il convient de noter que ce moniteur intelligent est actuellement en rupture de stock et n’arrivera probablement pas avant janvier – au cas où vous en auriez prévu un sous le sapin cette année.