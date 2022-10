Améliorez votre boîte à outils avec jusqu’à 72 % de réduction sur les perceuses, les scies, les tournevis et plus encore

Ton boîte à outils est votre atout le plus important lorsqu’il s’agit de projets de bricolage. Et que vous soyez propriétaire de votre propre maison ou que vous soyez location, il est essentiel d’avoir une boîte à outils bien équipée, afin que vous puissiez vous attaquer à n’importe quel travail qui se présente à vous. Et si vous êtes léger sur certains de ces outils indispensables, la vente de matériel actuelle chez Woot est le moment idéal pour faire le plein.

Divers outils de marques populaires telles que Worx, Sun Joe, Skil, Greenworks, Black and Decker et bien d’autres sont réduits jusqu’à 72 %, ce qui vous permet d’avoir tout ce dont vous avez besoin à portée de main pour votre prochain projet. Tu peux maintenant jusqu’au 21 octobre, mais certains articles commençant déjà à se vendre, nous vous recommandons de faire vos sélections le plus tôt possible.

Les outils de cette vente sont tous à l’état neuf et couverts par une garantie limitée Woot de 90 jours, à l’exception des articles Greenworks et Skil, qui sont accompagnés d’une garantie du fabricant encore plus longue. Consultez la page de vente d’articles pour plus d’informations. Et notez que les membres Amazon Prime bénéficient également de la livraison gratuite. Nous avons mis en évidence ci-dessous quelques bonnes affaires sur les kits qui incluent l’outil ainsi que la batterie et le chargeur :

Il existe d’autres outils autonomes inclus dans les remises de Woot, alors assurez-vous d’acheter le pour obtenir exactement ce dont vous avez besoin au meilleur prix.

