Améliorez l’Internet de votre maison avec 20% de réduction sur les routeurs maillés Eero

Maintenant qu’une grande partie de notre vie personnelle et professionnelle se déroule en ligne, disposer d’un Internet à domicile fiable est une nécessité absolue. Et tandis qu’une bonne maison fournisseur de services Internet est important, vous aurez également besoin d’un routeur Wi-Fi puissant et fiable pour des performances optimales. Les routeurs maillés Eero 6 d’Amazon ont gagné une place sur nos listes des meilleurs routeurs maillés et le meilleurs routeurs Wi-Fi 6 pour 2022, et en ce moment, vous pouvez en acheter un à prix réduit. Amazon offre 20% de réduction sur une sélection de routeurs Eero 6 Plus et Pro 6E, avec des prix à partir de seulement 111 $. Il n’y a pas d’expiration claire sur ces offres, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous espérez en décrocher une à ce prix.

Il existe deux modèles de routeurs différents disponibles à cette vente – l’Eero 6 Plus, qui était le modèle présenté sur nos listes de meilleur maillage et Routeurs Wi-Fi 6, et le step-up Eero Pro 6E. La principale distinction entre ces deux modèles est que le Pro 6E prend en charge les fonctionnalités les plus avancées. WiFi 6E, la version Wi-Fi la plus rapide à ce jour. Le Pro 6E dispose également d’un matériel légèrement plus avancé, y compris la connectivité tri-bande par rapport à la double bande du 6 Plus, des vitesses de réseau allant jusqu’à 3,2 Go/s contre environ 1 Go/s sur le 6 Plus, et une plus grande couverture jusqu’à 6 000 pieds carrés par rapport à aux 4 500 pieds carrés du 6 Plus.

Vous pouvez prendre un seul pour 111 $, 28 $ de rabais sur le prix habituel, ou prenez un pour 239 $, 60 $ de rabais sur le prix habituel. Amazon propose également des remises sur deux ou trois packs, au cas où vous auriez une grande maison nécessitant une couverture supplémentaire. Vous pouvez saisir un pour 191 $ (48 $ de rabais), ou procurez-vous un pour 239 $ (60 $ de rabais). UN des routeurs Eero Pro 6E plus avancés vous coûteront 399 $ (100 $) de réduction, ou un pour 559 $ (140 $ de rabais).