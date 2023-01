Améliorez les mots de passe Twitter, avertissent les experts après le piratage du compte du ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le piratage des comptes Twitter de personnalités publiques ne signifie pas que le géant des médias sociaux a de gros problèmes de sécurité interne, ont déclaré des experts en cybersécurité, mais ils ont exhorté les utilisateurs à améliorer la sécurité de leur compte.

Le compte Twitter du secrétaire d’Irlande du Nord Chris Heaton-Harris est devenu le dernier à être compromis car une série de messages offensants a été publiée avant d’être supprimée. Cela survient quelques jours seulement après que le profil Twitter de la secrétaire à l’éducation Gillian Keegan a également été victime de pirates.

Dans une série d’incidents de piratage très médiatisés, le compte de Piers Morgan a également été compromis ces dernières semaines.

À la suite du rachat de la plate-forme de médias sociaux par Elon Musk et du départ d’environ la moitié du personnel de l’entreprise dans le cadre d’une restructuration “chaotique” du personnel, des inquiétudes ont été exprimées quant à la solidité et la réactivité des systèmes de sécurité de Twitter.





Lorsque nous entendons parler de comptes Twitter compromis, ce n’est pas nécessairement dû à des problèmes techniques au sein de la plate-forme Javad Malik, KnowBe4

Des millions d’adresses e-mail d’utilisateurs ont également été supprimées de la plate-forme dans le cadre d’une fuite de données et proposées aux pirates sur des forums en ligne.

Mais les experts en cybersécurité ont suggéré que la plus grande menace directe pour la sécurité des utilisateurs n’est en fait pas des problèmes internes à l’entreprise, mais ne prend pas au sérieux la sécurité de leur compte personnel.

Des recherches ont montré que de nombreux internautes réutilisent des mots de passe ou utilisent des phrases simples et faciles à deviner pour leurs informations de connexion.

Javvad Malik, principal défenseur de la sensibilisation à la sécurité chez KnowBe4, a reconnu que l’ancien responsable de la sécurité de Twitter devenu lanceur d’alerte, Peiter Zatko, avait brossé un « tableau très peu flatteur » des contrôles de sécurité de Twitter dans une divulgation l’année dernière – qui avait affirmé que le site avait un certain nombre de vulnérabilités. – mais a fait valoir que la sécurité des utilisateurs individuels était le problème clé.

« Cela ne veut pas dire que Twitter est bien pire que de nombreux autres fournisseurs de médias sociaux ou de cloud. C’est juste parmi les plus visibles. Et cette visibilité est ce qui peint une énorme cible sur son dos », a-t-il déclaré.

“Lorsque nous entendons parler de comptes Twitter compromis, ce n’est pas nécessairement dû à des problèmes techniques au sein de la plate-forme.

“Le moyen le plus courant consiste plutôt à hameçonner les utilisateurs, c’est-à-dire à les tromper en envoyant des e-mails aux victimes qui semblent provenir de Twitter, en leur demandant de fournir des détails, y compris des mots de passe, ce qui entraîne la prise de contrôle de leurs comptes.”

En réponse, il a encouragé les utilisateurs de Twitter à réfléchir plus attentivement à la manière dont ils sécurisent et utilisent leurs comptes.

“Tous les comptes, mais particulièrement les plus importants, doivent être conscients de ce qu’ils publient sur Twitter, en particulier dans les DM privés”, a-t-il déclaré.

“Ils doivent utiliser un mot de passe unique et fort et activer l’authentification multifacteur.

“De plus, tout accès à des applications tierces doit être régulièrement examiné et révoqué lorsqu’il n’est plus nécessaire.

“Enfin, ils doivent être attentifs à toute communication qui semble provenir de Twitter et ne pas cliquer sur les liens dans les e-mails, mais plutôt aller directement sur Twitter et prendre les mesures nécessaires.”





Que la fuite coïncide avec le chaos de propriété des derniers mois sur Twitter ressemble plus à un cas de coïncidence ou de malchance qu’à un déclin de ses capacités de sécurité Jamie Akhtar, CyberSmart

Jamie Akhtar, directeur général de CyberSmart, a déclaré qu’il était “important de déclarer” que Twitter était “dans l’ensemble, une plate-forme très sûre” malgré les récents piratages de comptes et les fuites de données apparentes.

“Bien que la fuite soulève des questions sur la rapidité avec laquelle Twitter est capable d’identifier les vulnérabilités, nous pensons que les utilisateurs peuvent être raisonnablement confiants dans sa cybersécurité”, a-t-il déclaré.

Twitter est une entreprise avec beaucoup de ressources et a historiquement eu une cybersécurité sophistiquée.

“Le fait que la fuite coïncide avec le chaos de propriété des derniers mois sur Twitter ressemble plus à un cas de coïncidence ou de malchance qu’à un déclin de ses capacités de sécurité.”

Répondant au piratage de son compte, le secrétaire d’Irlande du Nord, M. Heaton-Harris, a déclaré: “Je crains que mon compte Twitter n’ait été piraté du jour au lendemain et que quelqu’un ait publié des informations profondément désagréables sur mon compte pour lesquelles je ne peux que m’excuser.”