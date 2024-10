Améliorez le son avec ces bonnes affaires technologiques Amazon Big Deal Days – National

Le conservateur décide indépendamment des sujets et des produits que nous présentons. Lorsque vous achetez un article via nos liens, nous pouvons gagner une commission. Les promotions et les produits sont soumis à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Si vous êtes à la recherche de technologies audio abordables, vous serez heureux de savoir qu’il y a de bonnes affaires à faire pendant les Prime Big Deal Days. Nous avons passé au crible les offres d’Amazon et trouvé des écouteurs qui rivalisent avec les AirPod d’Apple pour une fraction du prix, des écouteurs qui garderont une charge pendant un mois complet de déplacements et un haut-parleur Bluetooth qui flotte dans votre piscine. Utilisez notre guide et vous ferez moins de clics et plus d’écoute.

Meilleure alternative abordable aux AirPods

Si les AirPod d’Apple sont un pont trop loin pour votre compte bancaire, pensez à ces écouteurs de JBL. À un prix avantageux pour les Prime Big Deal Days, ils regorgent de fonctionnalités, notamment la suppression active du bruit, un quatuor de micros pour des appels vocaux nets et une batterie qui peut durer jusqu’à 40 heures avec des recharges à partir de l’étui de chargement inclus, qui peut injecter deux heures de puissance en seulement 10 minutes. Ils sont disponibles en bleu, violet, blanc ou noir.

Les meilleurs écouteurs pour les abeilles ouvrières

Quand vous pensez à Technics, vous imaginez probablement des platines vinyles et des amplificateurs de luxe, mais ils constituent également d’excellents écouteurs. Ce modèle est conçu pour les travailleurs modernes, doté d’une technologie de micro à formation de faisceaux qui capture clairement votre voix dans n’importe quel environnement, ainsi que d’une connectivité multipoint afin que vous puissiez basculer en toute transparence entre jusqu’à trois sources, ce qui est très pratique si vous passez fréquemment d’une prise d’appel à l’autre sur votre PC. pour écouter de la musique sur votre téléphone.

Vous ne trouverez probablement pas de meilleure offre que celle-ci sur les écouteurs lors de la vente Prime Big Deal Days de cette année. Ce sont les meilleurs écouteurs de Skullcandy. Ils offrent des basses tonitruantes et des aigus clairs que vous pouvez personnaliser à l’aide de l’application Skull-iQ. Les têtes contiennent neuf heures de jus et peuvent être complétées par une réserve de 33 heures conservée dans l’étui de chargement. Et si vous perdez vos écouteurs, vous pouvez les localiser grâce au suivi Tile intégré.

Êtes-vous tout à fait à propos de cette basse ? Alors ces écouteurs sont faits pour vous. Les écouteurs supra-auriculaires de Skullcandy émettent des battements à couper le souffle, dont l’intensité peut être ajustée instantanément par un curseur pratique sur le casque lui-même (vous pouvez également ajuster les paramètres d’égalisation dans l’application). Vous obtiendrez jusqu’à 40 heures d’écoute avec une seule charge, et il se plie bien pour le rangement et le transport dans l’étui souple inclus.

Meilleurs écouteurs minimalistes

Si vous aimez l’idée des écouteurs mais que vous êtes rebuté par les gros modèles criards, les écouteurs supra-auriculaires minimalistes et abordables de Sony pourraient être exactement ce dont vous avez besoin. Ils sont construits sur la base de 60 ans d’expérience dans la fabrication d’écouteurs Sony et ils ont une batterie qui ne s’arrête pas : une seule charge vous offre 50 heures de son, soit l’équivalent d’un mois de trajet de travail d’une heure, et une charge rapide. la fonction de chargement transfère 90 minutes de jus en seulement trois minutes.

Meilleurs écouteurs high-tech

Ces téléphones JBL regorgent de magie technologique alléchante. La suppression active du bruit signifie que vous pouvez profiter de la musique sans interférence des sons extérieurs. Mais c’est aussi adaptatif. La fonction TalkThru ajuste la fonction d’annulation afin que vous puissiez discuter avec des personnes avec vos écouteurs, et Ambient Aware laisse passer les sons de l’environnement pour vous promener en toute sécurité dans les rues animées de la ville. Tout cela, et vous obtenez un son riche et naturel grâce à une paire de haut-parleurs robustes de 40 mm, pour démarrer.

Meilleur haut-parleur sur-conçu

Cette enceinte étanche flotte. De plus, il peut rester connecté à votre téléphone jusqu’à 45 mètres de distance. Et il a 15 heures d’autonomie. Il est également résistant aux chutes. Faites le calcul et vous réaliserez que les voisins nageant dans leurs piscines respectives peuvent jouer au catch avec le Boom 4, en le jetant par-dessus la clôture tandis que sa conception de pilote à 360 degrés diffuse de la musique dans toutes les directions de l’aube au crépuscule. Quel moment pour être en vie !

Meilleur haut-parleur Bluetooth polyvalent

JBL fabrique des enceintes Bluetooth depuis 12 ans et les maîtrise à peu près à ce stade. Le Flip 6 est élégant, robuste et puissant. Il est également merveilleusement compact et portable (j’adore la dragonne), ce qui le rend parfait pour les jardins, les plages, les pique-niques et partout où vous souhaitez écouter vos jams. Disponible dans une large gamme de couleurs, du rose au camouflage militaire.

