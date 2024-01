Améliorez la santé cardiaque avec des aliments à base de plantes

Pourquoi une alimentation végétale ?

Les hivers nécessitent des précautions supplémentaires car c’est le moment où le nombre de cas cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux augmente en raison d’un mode de vie extrêmement sédentaire, d’habitudes alimentaires malsaines et d’une vie stressante. Cependant, fixer votre alimentation quotidienne avec certains aliments à base de plantes peut réduire considérablement le taux de cholestérol LDL, maintenir le cœur en bonne santé et réduire le risque d’accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque.Selon les experts de la santé, l’inclusion d’aliments à base de plantes associés à de l’exercice ou à un mode de vie sain peut améliorer considérablement la santé cardiaque et également renforcer l’immunité globale pendant les hivers. En dehors de cela, la plupart des aliments à base de plantes ne sont pas transformés et contiennent de grandes quantités de fibres, de nutriments et d’antioxydants qui favorisent la santé globale, aident à réduire le taux de cholestérol et améliorent la santé cardiaque. Voici quelques aliments courants qui peuvent aider à garder le cœur en bonne santé.

Légumes-feuilles

Les légumes-feuilles comme les épinards, le chou frisé, le chou vert et la bette à carde sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants. Ils sont également riches en fibres, qui favorisent la santé cardiaque en réduisant le taux de cholestérol.

Baies

Les myrtilles, les fraises, les framboises et les mûres regorgent d’antioxydants, notamment d’anthocyanes, qui ont été associés à un risque plus faible de maladie cardiaque.

Avoine

L’avoine est l’un des aliments végétaux les plus sains qui peuvent inverser l’obstruction des artères. L’avoine contient des bêta-glucanes, un type de fibre soluble qui aide à réduire le taux de cholestérol. La consommation de flocons d’avoine contribue à améliorer la santé cardiaque et contribue également à réduire les niveaux de cholestérol LDL.

Noix et graines

Les amandes, les noix, les graines de lin, les graines de chia et les graines de chanvre sont riches en acides gras oméga-3, en fibres et en antioxydants. Ils peuvent aider à réduire le cholestérol et à réduire l’inflammation.

Avocat

Les avocats sont une excellente source de graisses monoinsaturées, qui sont des graisses saines pour le cœur et qui peuvent aider à réduire le taux de mauvais cholestérol. Ils fournissent également du potassium, qui favorise la régulation de la pression artérielle.

Les légumineuses

Les haricots, les lentilles et les pois chiches sont d’excellentes sources de protéines végétales, de fibres et de diverses vitamines et minéraux. Ils peuvent aider à réguler la glycémie et à favoriser la santé cardiovasculaire.

Céréales entières

Les aliments comme le riz brun, le quinoa, le blé entier et l’orge sont riches en fibres, vitamines et minéraux. Ils peuvent contribuer à réduire le taux de cholestérol et à améliorer la santé cardiaque.

Ail

L’ail contient de l’allicine, un composé qui peut avoir des effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire, notamment en réduisant la tension artérielle et le taux de cholestérol.