Améliorez la qualité de l’air de votre maison : une technologie pour vous aider à respirer facilement

Nous passons 90% de notre vie à l’intérieur, dans les espaces privés comme publics. Au cours des dernières années, le temps qui aurait été passé au bureau, à la salle de sport, au supermarché ou dans les bars et restaurants a été passé à la maison, ce qui rend la qualité de l’air domestique d’autant plus importante.

La qualité de l’air que nous respirons à l’intérieur a un effet notable sur notre bien-être physique, tant en termes de confort au quotidien que de santé cardiaque et pulmonaire à long terme.

En fait, selon l’endroit où vous vivez, l’exposition à la pollution intérieure peut être plus nocive qu’à l’extérieur. Les plus susceptibles d’être touchés sont les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou de problèmes respiratoires.

Mais nous avons quelques mesures pratiques que vous pouvez prendre pour améliorer la qualité de l’air de votre maison.

1. Découvrez quelle est la qualité de l’air chez vous

La première étape consiste à déterminer la qualité de l’air de votre maison et cela signifie probablement l’achat d’un moniteur de qualité de l’air. Cependant, certains purificateurs d’air disposent également de fonctions de surveillance de la qualité de l’air, vous pouvez donc opter pour un appareil deux en un.

Pour en savoir plus sur le type de polluants présents dans votre air à la maison, consultez notre explicateur dédié.

Une fois que vous avez une bonne idée de la qualité de votre air, vous pouvez prendre des mesures pour l’améliorer.

2. Nettoyez les filtres de vos appareils

La plupart de vos appareils ont des filtres pour piéger la poussière et les peluches. Une fois gommés, non seulement ils rendront l’appareil moins efficace, risquant de le chauffer ou de mal fonctionner, mais ils seront également moins efficaces pour extraire la poussière de l’air.

Commencez par votre aspirateur. Videz le sac s’il en a un et nettoyez le filtre. Les aspirateurs plus récents peuvent avoir des bacs à poussière qui peuvent être complètement retirés et lavés sous le robinet.

Emma Rowley / Fonderie

Ensuite, vérifiez les filtres dans votre sèche-lingen’importe quel radiateurs, Ventilateurs, climatiseurs ou existant purificateurs d’air. Pendant que vous y êtes, vous pouvez nettoyer les ventilateurs votre ordinateur. Tous ces appareils peuvent aider à assainir l’air de votre maison.

Nous avons gardé pour la fin la tâche la plus difficile mais la plus importante : nettoyage de votre hotte aspirante. Votre cuisine est la source de nombreux polluants atmosphériques à la maison et vous serez surpris de voir à quel point la cuisson affecte la qualité de l’air de votre maison. Un ventilateur d’extraction propre peut faire une grande différence.

(Si vous ne saviez pas qu’ils devaient être nettoyés, alors vous êtes dans un moment spécial.)

3. Passez l’aspirateur sur vos tissus d’ameublement avec un aspirateur à filtre de qualité HEPA

Les tissus, les tapis, les canapés, les oreillers et les matelas peuvent devenir des dépôts de poils d’animaux, de poussière et de squames. Il est temps de les nettoyer.

Les personnes très sensibles à la poussière peuvent acheter housses de matelas anti-acariens. Si vous ne pensez pas avoir besoin de couvrir tout votre matelas, vous pouvez acheter protège-oreillers hypoallergéniques qui protègent contre la moisissure, les acariens et plus encore.

Pour tous les autres, un nettoyage en profondeur de tous vos tissus d’ameublement devrait faire une grande différence dans la qualité de l’air de votre maison. Votre lit est l’endroit où vous passez le plus de temps, alors commencez par là. Dénudez votre lit et passez l’aspirateur sur votre matelas et vos oreillers.

Les rideaux doivent être démontés et mis dans la machine à laver. Passez ensuite à votre salon et passez l’aspirateur sur les coussins de votre canapé et de vos fauteuils. Et cela nous amène à notre prochain conseil.

Votre processus de nettoyage sera beaucoup plus efficace si vous avez un aspirateur avec un filtre HEPA.

Les filtres HEPA (air à particules à haute efficacité) doivent piéger 99,95 à 99,97 % des particules de 3 micromètres ou plus. Non seulement il s’agit d’un très haut niveau d’élimination de la poussière, qui éliminera les acariens de la poussière de votre matelas, mais un filtre HEPA retiendra la poussière qu’il recueille et l’empêchera d’être rejetée dans l’air de votre maison.

Gardez à l’esprit, cependant, que si vous choisissez un aspirateur sans sac, vous relâcherez une partie de la saleté et de la poussière que vous venez de capturer dans votre espace de vie. Idéalement, si vous utilisez un nettoyant sans sac, vous devriez le vider dans une poubelle extérieure. Cependant, de nombreux nettoyeurs à main ont une capacité de poussière limitée et doivent être vidés fréquemment. Si vous vivez également dans un appartement, il n’est tout simplement pas réaliste de le sortir à chaque fois.

Si vous êtes ou vivez avec une personne allergique à la poussière, les aspirateurs avec sac sont la meilleure option. Ils font une grande différence pour piéger la poussière et la garder sous clé une fois qu’elle est collectée. Une option en sac économique est la capsule Halo, que nous avons examinée et classée comme l’une des meilleures que nous ayons testées.

Investir dans un robot aspirateur avec filtre HEPA est un excellent moyen de maintenir la qualité de l’air dans votre maison à un niveau élevé. En fait, tout robot aspirateur est une bonne option pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires, car il peut être réglé pour fonctionner pendant votre absence. Au moment où vous êtes chez vous, toute poussière restante s’est littéralement déposée.

Vous pouvez également acheter des aspirateurs robots qui se vident automatiquement dans un quai, de sorte que vous pouvez simplement changer le sac tous les mois environ, au lieu de fouiller dans la minuscule poubelle à bord tous les deux jours.

Pour les meilleurs outils pour éliminer la poussière de votre maison, consultez notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs et des meilleurs robots aspirateurs que nous avons testés.

4. Investissez dans un purificateur d’air

Un purificateur d’air aspirera l’air à travers un filtre, puis fera circuler l’air purifié dans votre espace de vie. Ce n’est pas l’option la moins chère, car non seulement vous devez faire fonctionner le purificateur la plupart du temps, mais vous devez également remplacer les filtres régulièrement pour qu’il soit efficace.

Pour des conseils sur l’achat d’un purificateur d’air et pour trouver celui qui vous convient, consultez notre tour d’horizon des meilleurs purificateurs d’air que nous avons testés.

Dyson

5. Adoptez de bonnes habitudes aériennes

La dernière étape pour garder l’air de votre maison propre est d’être plus conscient de la qualité de l’air et de changer vos habitudes pour le protéger.

Nous avons discuté des raisons pour lesquelles vous devriez le faire ci-dessus, mais l’essentiel est : le ventilateur d’extraction est là pour une raison. Allumez-le, non seulement lorsque vous cuisinez, mais également lorsque vous utilisez des produits de nettoyage.

Nettoyage : ne mélangez pas les produits et n’utilisez pas de spray

Les produits de nettoyage qui sont sûrs en eux-mêmes peuvent devenir dangereux lorsqu’ils sont combinés. La plupart des gens savent que si vous mélangez de l’eau de Javel et de l’ammoniac (par exemple, de l’eau de Javel et un nettoyant pour toilettes), vous pouvez créer des gaz chloramines toxiques. Mais saviez-vous que l’eau de Javel et le vinaigre sont une autre combinaison à éviter ? Mélangez les deux et vous obtiendrez du chlore gazeux toxique.

Même les produits qui peuvent être utilisés en toute sécurité peuvent avoir un effet négatif si vous les respirez. C’est pourquoi il est recommandé d’éviter les sprays de nettoyage et d’utiliser plutôt des liquides. L’utilisation à long terme de nettoyants en aérosol est associée à une incidence accrue d’asthme et d’autres problèmes respiratoires d’apparition récente; respirer régulièrement de l’eau de Javel est associé à une maladie pulmonaire.

Ne faites pas de surdose avec des trucs parfumés

Désodorisants enfichables et bougies parfumées – notamment ceux à base de paraffine – libérer des produits chimiques dans l’air à mesure qu’ils se réchauffent.

Et ce ne sont pas seulement les ingrédients qui les composent qui posent problème. Par exemple, le limonène, qui est utilisé pour créer des parfums d’agrumes, peut produire du formaldéhyde lorsqu’il est brûlé.

Y a-t-il suffisamment de ces polluants pour causer des dommages réels? La British Lung Foundation affirme que les bougies, lorsqu’elles sont utilisées occasionnellement, “ne présentent probablement pas de risque pour la santé”, mais le conseil général est de ne pas les brûler tous les jours et uniquement dans des pièces bien ventilées. L’encens doit être utilisé avec encore plus de parcimonie, car il existe des preuves solides qui lient son utilisation aux maladies pulmonaires.

Évitez les poêles à bois et les feux à ciel ouvert

Y a-t-il quelque chose de mieux qu’un feu ouvert un jour d’hiver ? En termes de qualité de l’air, la réponse est : presque n’importe quoi. La fumée de bois est pleine de particules directement liées au cancer, aux accidents vasculaires cérébraux, aux crises cardiaques et à d’autres choses auxquelles vous ne voulez pas penser en ce moment.

De plus en plus de personnes se tournent vers les feux ouverts et les poêles à bois, non seulement pour des raisons de confort et d’esthétique, mais par l’idée erronée qu’il s’agit d’un mode de chauffage sain et durable.

Mais ce n’est pas vrai. Une étude du gouvernement britannique a révélé que la combustion domestique du bois cause près de deux fois et demie plus de pollution que la circulation. Il n’est pas difficile de deviner à partir de cela quel effet votre feu de cheminée a sur la qualité de l’air dans votre maison.

Ouvrir une fenêtre

Les gens sont beaucoup plus conscients de la pollution extérieure et de ses effets nocifs que de la qualité de l’air intérieur. À tel point qu’ils se sentent plus en sécurité lorsqu’ils sont hermétiquement enfermés dans leurs maisons. Mais le meilleur conseil, lors de la cuisson, du nettoyage ou si des aliments brûlent, est de laisser entrer un peu d’air extérieur.

