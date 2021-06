Améliorez la configuration de votre PC de jeu à bas prix avec Prime Day

Amazon Prime Day bat son plein, proposant des offres de toutes formes et tailles jusqu’à 23h59 ce soir, le 22 juin 2021, exclusivement pour les membres Amazon Prime. Bien qu’il existe de nombreuses remises sur les appareils Amazon d’Amazon, vous trouverez également de bonnes affaires sur les accessoires de jeu sur PC tels que les écrans, les claviers, les souris et les casques. Le problème est qu’avec autant d’offres en direct en ce moment, il est difficile de trouver les meilleurs parmi le groupe.

C’est là que nous intervenons chez Tech Advisor ; nous avons sélectionné ici les meilleures offres Amazon Prime Day liées aux jeux sur PC, vous permettant de mettre à niveau la configuration de votre PC à moindre coût.

Il convient de souligner que les offres sont exclusives aux membres Prime, mais si vous n’êtes pas membre, vous pouvez inscrivez-vous pour l’essai gratuit de Prime et profitez de réductions à durée limitée. Jetez un œil à notre explicateur Amazon Prime pour plus d’informations sur l’abonnement.

Affichage

Commençons par l’écran, le cœur de toute configuration de jeu sur PC. Alors que les jeux 4K sont encore un peu exagérés compte tenu du stockage extrême des GPU en 2021, 1440p peut offrir une mise à niveau visuelle notable avec des exigences graphiques inférieures.







Dans cet esprit, TUF VG27AQ d’Asus est un écran 1440p 27 pouces avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 165 Hz, ce qui devrait rendre le gameplay à la fois fluide et détaillé, et il est disponible pour 323,75 £ en ce moment, offrant une économie de 125,25 £.

Clavier de jeu

Vos performances de jeu peuvent varier considérablement en fonction du clavier que vous utilisez, les claviers de jeu dédiés offrant souvent des performances de commutation améliorées, une meilleure sensation et des touches macro programmables par rapport aux claviers PC standard.







G815 LightSync de Logitech est l’un des plus populaires, également présenté dans notre sélection des meilleurs claviers de jeu, avec 5 touches programmables et des touches tactiles GL discrètes qui le rendent parfait pour le travail et le jeu. Il est construit à partir de matériaux de qualité supérieure, offrant une qualité de construction plus solide que la plupart des alternatives en plastique. C’est toujours un clavier premium, mais c’est à 97,99 £, offrant une économie de 72 £.

Souris de jeu

Il fut un temps où les joueurs sur PC étaient limités aux souris de jeu filaires, car la technologie sans fil sacrifiait traditionnellement le temps de réponse, mais ce n’est plus le cas pour beaucoup qui passent au Wi-Fi 2,4 GHz.







Donc, si vous avez attendu de faire le changement, c’est maintenant le bon moment – et Razer Basilic X HyperSpeed est le point de départ parfait. C’est une souris de jeu sans fil avec des commutateurs mécaniques pour un retour de clic satisfaisant, et il existe des boutons programmables qui peuvent être mappés à des actions spécifiques dans le jeu pour un accès facile. Vous n’avez pas non plus à vous soucier de la durée de vie de la batterie, avec jusqu’à 450 heures sur une seule charge.

Ce n’est pas cher non plus, disponible pour seulement 33,99 £ dans le cadre des soldes Prime Day.

Casque de jeu

Les casques de jeu peuvent faire une grande différence dans les performances de jeu globales, avec un son surround 7.1 offrant une expérience plus immersive que les haut-parleurs stéréo. Le principal attrait est la capacité d’entendre le son directionnel, vous permettant de détecter les pas d’un ennemi qui approche ou le rugissement d’un hélicoptère au-dessus de vous.

Il y a aussi l’avantage d’avoir un micro perche attaché au casque de jeu, offrant des communications limpides avec les coéquipiers dans les jeux en ligne.







Si vous n’avez pas encore investi dans un casque de jeu dédié, le Logitech G432 est le choix parfait pour le Prime Day à seulement 34,99 £. Il s’agit d’un casque de jeu compatible avec le son surround 7.1 alimenté par de grands pilotes de 50 mm, et la prise de 3,5 mm signifie qu’il est compatible non seulement avec PC et Mac, mais aussi avec la plupart des consoles.

Chaise de jeu

Bien qu’il ne soit pas aussi crucial que le reste d’une configuration de jeu sur PC, il est agréable d’être à l’aise si vous jouez quelques heures par jour. Alors que les chaises de jeu peuvent coûter des centaines d’euros selon la taille, le matériau et les caractéristiques que vous choisissez, vous pouvez obtenir une chaise décente sans vous ruiner.







Notre choix Prime Day est le Trust Gaming GTX 707 Resto, offrant la conception classique de la chaise baquet avec dossier et repose-poignets réglables pour seulement 124,99 £.

Avez-vous repéré d’excellentes offres de jeux sur PC sur Amazon aujourd’hui ? Faites-nous savoir sur Twitter ou Instagram.