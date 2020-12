Manchester United a peut-être pris son temps pour passer à la vitesse supérieure en Premier League cette saison, mais l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer pourrait se retrouver à la deuxième place et à deux points du leader Liverpool avec une victoire à Leicester City samedi.

Solskjaer a été confronté à des questions sur son avenir après la sortie de la Ligue des champions de United en phase de groupes et leurs difficultés à domicile, mais le Norvégien a supervisé six victoires et un match nul en sept matches de championnat pour prendre sa troisième place avec 26 points.

Après avoir secoué les toiles d’araignée avec une victoire à domicile 6-2 contre son rival acharné Leeds United le week-end dernier, United misera sur son record à 100% à l’extérieur lorsqu’ils se rendront à Leicester, qui est un point au-dessus de l’équipe de Solskjaer mais a joué un match de plus.

Seul Liverpool peut égaler le total de neuf victoires de Leicester cette saison, mais les Foxes de Brendan Rodgers ont également perdu cinq de leurs 14 matchs jusqu’à présent – plus que n’importe laquelle des six meilleures équipes – et ont été battus 2-0 par Everton lors de leur dernier match à domicile.

Chelsea, l’un des quatre meilleurs espoirs, visite une équipe d’Arsenal en difficulté qui languit en 15e position après son pire début de campagne depuis la saison 1974-75 et la pression monte sur l’entraîneur Mikel Arteta pour renverser la fortune du club du nord de Londres.

Les Gunners ont perdu cinq de leurs sept derniers matchs de championnat avec le nouveau manager de West Bromwich Albion, Sam Allardyce, affirmant qu’ils font maintenant face à une bataille de relégation similaire à son équipe.

TEST DE DAUNTING

West Brom est lui-même confronté à un test intimidant lorsqu’il se rend à Anfield pour affronter le champion de Liverpool, qui est revenu à son record dévastateur lors d’une victoire de 7-0 à Crystal Palace le week-end dernier, un résultat qui a suivi leur victoire 2-1 à domicile contre Tottenham Hotspur.

Liverpool a reçu un coup de pouce avec le retour à l’entraînement complet en équipe première du milieu de terrain Thiago Alcantara à la suite d’une blessure au genou subie contre Everton en octobre.

Les Spurs de Jose Mourinho, qui étaient en tête du classement plus tôt ce mois-ci avant de chuter à la sixième place, se rendent dans les West Midlands pour affronter Wolverhampton Wanderers lors d’un autre match de dimanche.

Les Wolves de milieu de table ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs en l’absence de l’attaquant blessé Raul Jimenez.

Manchester City, timide, est en territoire inconnu sous Pep Guardiola à la huitième place après 13 matchs, mais visera six matches sans défaite lors de la visite de Newcastle United samedi.

L’équipe au 12e rang de Steve Bruce espère mettre un COVID-19[feminine épidémie au club derrière eux et revendiquer une sixième victoire de la campagne pour potentiellement pénétrer dans la moitié supérieure du tableau.

Ailleurs, Aston Villa accueille Palace, Southampton visite Fulham samedi, tandis que Sheffield United, sans victoire, accueille une équipe d’Everton qui a remporté trois matchs au trot pour se hisser à la quatrième place.

Leeds United affrontera Burnley à Elland Road et West Ham United accueillera Brighton et Hove Albion dimanche.