Les dirigeants du Nord ont réagi avec fureur après les révélations selon lesquelles Rishi Sunak envisageait de procéder à de nouvelles réductions du HS2 au nord de Birmingham.

Le Grand Manchester, Andy Burnham, a accusé les ministres de « faire payer le Nord pour leur échec », craignant que tout ou partie de la partie nord du projet ne soit abandonnée.

Le chemin de fer à grande vitesse, actuellement en construction entre Londres et Birmingham, a déjà vu son tronçon vers Leeds coupé et fait face à des incertitudes quant à son approche vers le centre de Londres.

La ligne a été en proie à des retards et à des coûts croissants et M. Sunak et son chancelier Jeremy Hunt auraient examiné les « économies » potentielles qui pourraient être réalisées en supprimant certaines parties de la ligne lors d’une réunion sur la ligne n°10 mardi.

Réagir au L’indépendantRévélation jeudi matin Le maire du Grand Manchester, M. Burnham, a déclaré que les ministres considéraient les passagers du Nord comme des « citoyens de seconde zone » et se moquaient des promesses répétées des conservateurs d’investir dans la région.

« Cela fait 10 ans que [George] « Le discours d’Osborne sur la « Northern Powerhouse » et les conservateurs sont sur le point d’abandonner la dernière de ses promesses ferroviaires », a-t-il déclaré.

« Le résultat ? La moitié sud de l’Angleterre se dote d’un système ferroviaire moderne et le nord se retrouve avec une infrastructure victorienne. Améliorer le niveau ? Mon c**e. »

Il a ajouté : « Le gouvernement est coupable d’une grave mauvaise gestion du HS2 et d’avoir fait payer au Nord son échec. Une fois de plus, les passagers ici sont considérés comme des citoyens de seconde zone.

« Il est temps d’avoir une conversation honnête sur ce qu’ils FERONT pour le Nord et de laisser les électeurs décider si cela est suffisant.

« La division Nord-Sud n’est pas un hasard. C’est une politique nationale. C’est seulement en prenant conscience de ce fait que nous pourrons commencer à comprendre le niveau de changement dont Westminster, Whitehall et l’ensemble de notre système politique ont besoin. »

HS2 devrait réduire les temps de trajet interurbain nord-sud et libérer de grandes quantités de capacité pour les services ferroviaires locaux sur les lignes existantes.

Le projet devrait actuellement être achevé par étapes à partir de 2029, alors qu’il devait initialement ouvrir ses portes en 2026.

Henri Murison, directeur général du Northern Powerhouse Partnership, un groupe représentant les entreprises du nord de l’Angleterre, a déclaré que toute décision de réduire davantage le projet « nuirait gravement aux relations du gouvernement avec le monde des affaires » dans le nord et au-delà. .

« L’annulation de la phase 2b rendrait également impossible l’amélioration de la connectivité est-ouest à travers le Nord, comme promis dans le plan ferroviaire intégré. Cela supprimerait le tronçon restant le plus critique du Northern Powerhouse Rail entre Manchester Piccadilly et l’aéroport de Manchester, qui est vital pour transporter les passagers de Liverpool à travers les Pennines », a-t-il déclaré.

« Étant donné que la phase 1, la partie la plus coûteuse du tracé, est déjà en cours et que les rapports coûts-avantages les plus élevés se trouvent dans les sections nord, cela n’a aucun sens de s’arrêter maintenant.

« L’incapacité de notre pays à fournir des infrastructures, qu’il s’agisse d’hôpitaux ou de lignes ferroviaires, constitue un énorme problème pour accroître la productivité à long terme et notre réputation mondiale. Le chancelier fantôme s’est déjà engagé à traiter les dépenses quotidiennes différemment des dépenses en capital afin de soutenir la croissance économique à long terme. Le gouvernement devrait faire de même.»

Les services sur HS2 sont destinés à desservir le nord de l’Angleterre (HS2)

Les travaillistes se sont engagés à construire la ligne dans son intégralité s’ils sont élus. La secrétaire fantôme aux Transports, Louise Haigh, a déclaré : « Les conservateurs ont fait chuter l’économie et maintenant ils veulent que le Nord en paie le prix.

« Leur mauvaise gestion chaotique a porté atteinte à l’emploi, a nui à la croissance et a coûté encore plus cher aux contribuables. Les travaillistes mettront un terme à 13 années d’échec et fourniront les infrastructures adaptées au siècle à venir. »

Un porte-parole du High Speed ​​Rail Group, un groupe industriel, a déclaré : « Une fois de plus, les 30 000 hommes et femmes qui travaillent chaque jour pour livrer le HS2 rentreront chez eux pour découvrir de nouvelles spéculations sur la question de savoir s’ils seront autorisés à terminer le travail qu’ils ont fait. commencé.

« Si la phase 2 devait être annulée, ce serait un désastre pour le Nord et les Midlands. Après 13 années pendant lesquelles le gouvernement a soutenu le projet, ce serait aussi un ultime revirement.

« Le gouvernement doit mettre fin aux spéculations et exprimer clairement ses intentions, et il doit s’engager clairement et sans ambiguïté à réaliser le projet comme prévu. Les 30 000 personnes qui livrent HS2 le méritent. Nos générations futures le méritent. Le Nord et les Midlands méritent cela.

Interrogé sur la rencontre entre M. Sunak et M. Hunt, un porte-parole du gouvernement a déclaré : « On s’attendrait à ce que le No 10 et le Trésor discutent régulièrement de grands projets d’infrastructure.

« Les choses sont déjà en place sur le programme HS2, et nous restons concentrés sur sa réalisation. »

Des sources gouvernementales ont souligné les commentaires du ministre du Trésor, John Glen, à la Chambre des Communes la semaine dernière, dans lesquels il a déclaré que le gouvernement restait « pleinement engagé à mettre en œuvre le HS2 et le plan ferroviaire intégré ».

Il a ajouté : « Il s’agit d’un investissement à long terme qui rapprochera nos plus grandes villes les unes des autres. Il stimulera la productivité et constituera une alternative à faible émission de carbone aux voitures et aux avions pendant de nombreuses décennies. »