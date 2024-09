Améliorer l’expérience des développeurs grâce à l’ingénierie de plateforme

L’ingénierie des plateformes est devenue un sujet brûlant ces dernières années. Bien que Netflix, Spotify et Google aient ouvert la voie en se concentrant sur la création de plates-formes, en créant des « voies dorées » et en cultivant l’expérience des développeurs au cours de la dernière décennie, de nombreuses organisations construisent désormais intentionnellement des plates-formes de développement internes pour emboîter le pas. La nécessité de fournir des logiciels rapides, sûrs et efficaces a entraîné l’essor de plates-formes conçues « comme un produit » avec le client interne, le développeur, au premier plan.

Dans cet emag InfoQ, nous visons à inspirer et à guider les ingénieurs de plate-forme dans la création de plates-formes efficaces et dans l’offre d’une expérience de développement exceptionnelle.

