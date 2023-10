Améliorer l’efficacité de l’entreprise grâce à l’IA

« Dans le passé, l’IA était considérée comme une technologie complexe et coûteuse, accessible uniquement aux grandes entreprises disposant de ressources financières considérables », explique Himadri Sarkar, vice-président exécutif et responsable mondial du conseil chez Teleperformance, une société de services numériques aux entreprises. « Cependant, le développement d’outils d’IA générative faciles à utiliser a permis aux entreprises de toutes tailles d’expérimenter l’IA et de voir comment elle peut bénéficier à leurs opérations. »

Les organisations prennent note des cas d’utilisation innovants qui promettent non seulement d’améliorer les opérations de back-office, mais également d’offrir des avantages nets, allant des économies de coûts aux gains de productivité.

L’IA en action

Selon l’enquête mondiale 2022 de McKinsey sur l’IA, l’adoption de l’IA a plus que doublé : passant de 20 % des personnes interrogées ayant adopté l’IA dans au moins un secteur d’activité en 2017 à 50 % aujourd’hui. Il est facile de comprendre la popularité croissante de cette technologie : alors que la conjoncture économique difficile répond aux attentes croissantes des clients, les organisations sont invitées à faire plus avec moins.

« Les entreprises tentent d’optimiser leur utilisation des ressources dans un environnement inflationniste », déclare Omer Minkara, vice-président et analyste principal chez Aberdeen Strategy and Research. « À cette pression s’ajoute le fait que de nombreuses entreprises doivent reporter leurs dépenses technologiques et leurs augmentations d’effectifs. »

Heureusement, les solutions d’IA et de ML peuvent aider à combler cet écart pour un large éventail d’industries en automatisant et en optimisant diverses tâches et processus de back-office. Un détaillant, par exemple, peut utiliser des chatbots basés sur l’IA pour traiter les demandes de routine des clients, suivre les commandes et répondre aux demandes de remboursement, améliorant ainsi les temps de réponse, améliorant l’expérience client et libérant les agents du centre de contact. Dans le même temps, les institutions financières découvrent le pouvoir du ML pour identifier les anomalies au sein de grands volumes de données pouvant indiquer une fraude – un système d’alerte précoce contre les pertes financières. Les organisations de tous secteurs peuvent utiliser des outils d’IA et de ML pour extraire et analyser des informations à partir de documents, tels que des factures, des contrats et des rapports, et pour réduire la charge de saisie manuelle des données tout en accélérant les temps de traitement et en minimisant les erreurs humaines.

