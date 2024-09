Améliorer le traitement du cancer de la vessie | Queen’s Gazette

Le financement pluriannuel de 2,4 millions de dollars permettra de faire avancer trois projets au cœur des travaux de l’équipe. Le premier, dirigé par les chercheurs du SCRI David Berman et Lynne-Marie Postovit, étudiera la façon dont les cellules cancéreuses de la vessie s’adaptent et résistent au traitement, en étudiant les tumeurs avant et pendant la progression de la maladie chez les patients qui ne répondent pas au traitement par le BCG.

Le deuxième projet, dirigé par le Dr Koti et Robert Siemens, utilisera l’IA et l’imagerie avancées pour identifier les caractéristiques immunitaires des tumeurs des patients qui peuvent prédire l’évolution de la maladie. À partir d’échantillons de sang de patients, ils travailleront avec les ingénieurs chimistes Carlos Escobedo et Laura Wells de Queen’s pour développer un nouveau test de surveillance de la réponse immunitaire qui peut être utilisé pendant le traitement par BCG.

Le troisième projet, dirigé par les chercheurs du SCRI Charles Graham, Peter Greer et Andrew Craig, examinera les cellules immunitaires des patients dans le sang et cherchera à identifier les caractéristiques qui distinguent les patients qui répondent au traitement de ceux qui n’y répondent pas.

Les chercheuses Amber Simpson et Tricia Cottrell soutiendront les trois projets en construisant une installation d’imagerie unicellulaire avancée au Centre d’innovation en santé du Centre des sciences de la santé de Kingston.

« La subvention de projet du programme Nouvelles frontières Terry Fox nous permet d’unir nos efforts de recherche interdisciplinaire, de renforcer les collaborations nationales et internationales et de bâtir un programme de recherche sur le cancer de la vessie de calibre mondial à l’IRSC, déclare le Dr Koti. Au nom de notre équipe, je tiens à remercier l’IRSC et tous les donateurs qui soutiennent sa mission. Le succès de ce concours est le résultat d’un véritable travail d’équipe et nous sommes extrêmement honorés de recevoir ce financement et de poursuivre les recherches sur un traitement qui a débuté ici à Queen’s il y a plus de 50 ans. »

Former les chercheurs de demain

Le financement contribuera également à soutenir la formation de la prochaine génération de chercheurs, notamment des stagiaires de premier cycle, des cycles supérieurs et des chercheurs postdoctoraux. Plus de 15 stagiaires à différents niveaux de leur formation postdoctorale ont apporté des contributions importantes qui ont conduit au succès de cette subvention, ce qui contribuera également à stimuler le recrutement de nouveaux diplômés et de chercheurs postdoctoraux au sein du programme.

« Notre programme de recherche sur le cancer de la vessie est unique en ce sens qu’il permet aux stagiaires d’apprendre des projets des autres et d’appliquer ces connaissances », explique le Dr Koti. « Ce programme leur offrira l’occasion de collaborer avec une équipe multidisciplinaire de chercheurs fondamentaux et cliniciens et d’acquérir les compétences nécessaires pour faire avancer ces recherches, dans l’espoir de réduire l’incidence et la récurrence du cancer de la vessie, améliorant ainsi la vie des patients. »