Améliorer le « problème complexe et pernicieux » du sepsis grâce à la co-conception et à la collaboration

À la mi-décembre 2010, Mark a emmené sa femme aux urgences de l’infirmerie du QEII à Halifax. Sa femme suivait une chimiothérapie, avait développé de la fièvre et était devenue septique. Quelques heures plus tard, elle a subi un choc septique et une défaillance multiviscérale.

À ses côtés pendant 60 jours, Mark a vécu avec elle toute l’expérience, de l’admission aux urgences jusqu’au séjour aux soins intensifs et à la réadaptation.

Après avoir lutté contre le cancer pendant de nombreuses années, sa femme est décédée à Noël 2016.

Mark est désormais conseiller auprès des familles de patients auprès de Nova Scotia Health, où il offre ses commentaires sur son expérience vécue avec le système de santé.

Mark joue un rôle important au sein de l’équipe d’amélioration de l’action de la zone centrale (AIT), qui se concentre sur la détection et le traitement précoces de la septicémie. Cette équipe utilise des méthodes d’amélioration de la qualité (AQ) pour réfléchir et tester des solutions fondées sur des données probantes au centre de santé communautaire Cobequid à Sackville, à l’hôpital communautaire Hants à Windsor et à l’hôpital Twin Oaks Memorial à Musquodoboit Harbour. Si elles réussissent, ces initiatives seront étendues à toute la province.

« J’ai été impliqué [with this team] « J’ai commencé à partager l’histoire de ma défunte épouse atteinte de septicémie », a déclaré Mark. « Peu de personnes qui travaillent aux urgences ou aux soins intensifs ont l’occasion de voir ce qui se passe après le départ des patients. Ils ne voient qu’une petite partie du parcours. »

Mark a également fourni des informations sur le type de communication qui devrait être utilisé pour aider les gens à comprendre les signes de septicémie et le fait que la septicémie est une urgence médicale.

« Une identification et un traitement précoces sont essentiels pour survivre à la septicémie », a déclaré le Dr Jan Sommers, responsable du service des urgences de la zone nord, situé au centre de santé Colchester East Hants à Truro. « Nous mettons en œuvre des stratégies pour garder la septicémie à l’esprit et pour choisir le meilleur antibiotique pour chaque patient en fonction de son problème et de ses antécédents médicaux. »

Ces stratégies incluent le suivi d’un protocole de septicémie et la garantie que les antécédents des patients sont examinés pour détecter toute infection et tout médicament antérieurs.

Tracey Tooke, infirmière clinicienne formatrice au service des urgences de l’hôpital régional Valley à Kentville, a déclaré que l’identification et le traitement de la septicémie sont intégrés à bon nombre de leurs outils pédagogiques, de la formation par simulation utilisant des mannequins aux discussions lors des réunions de sécurité.

« Nous avons beaucoup sensibilisé le personnel à la détection précoce du sepsis dès le triage aux urgences », a déclaré Tooke. « L’adhésion du personnel a été positive. Le personnel et les médecins réagissent rapidement lorsqu’ils identifient des cas potentiels de sepsis et mettent les mesures en place. »

Parallèlement, dans la zone Est, plusieurs initiatives sont en cours pour améliorer la détection et le traitement du sepsis, sous la direction d’un coordonnateur du sepsis. Il s’agit notamment de nouvelles méthodes de documentation des dépistages positifs dans les dossiers de triage électroniques et manuels, ainsi que d’une collaboration renforcée avec divers services.

« En plus de l’identification précoce et des interventions rapides, nous travaillons également en collaboration avec les laboratoires et les pharmacies sur les rapports d’hémoculture et les infirmières cliniciennes en chef pour assurer une communication et des soins efficaces », explique Sharon MacLeod, coordonnatrice de la septicémie pour la zone Est. « Nous avons réalisé des progrès significatifs en matière de sensibilisation à la septicémie, grâce à une formation continue et aux efforts dévoués du personnel. »

Jami Gillis est infirmière clinicienne enseignante au Centre de santé communautaire de Cobequid. Elle fait également partie de l’AIT avec Mark. Avant de rejoindre l’AIT, Gillis, le personnel des urgences et les médecins ont développé des cartes de triage de référence rapide à porter au dos de leurs badges nominatifs. Ces cartes aident le personnel de première ligne à réagir rapidement et efficacement aux cas de septicémie.

« Il arrive souvent que le personnel de première ligne ait des idées pour résoudre un problème, et c’est ce que nous avons constaté avec notre projet », a déclaré Gillis en faisant référence aux fiches de référence rapide. « Nous avons d’excellents défenseurs de première ligne et lorsque nous sommes en mesure de soumettre une idée à une équipe de direction pour la faire avancer et la mener à bien, c’est vraiment gratifiant. »

Gillis espère que ces cartes seront utiles au-delà de son unité – et potentiellement à travers l’organisation.

En plus de Gillis et Mark, l’AIT est composée de plusieurs membres du personnel et de médecins. Co-dirigés par Erin Leith, directrice de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des patients, et le Dr Vanessa Sweet, directrice médicale principale de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des patients, ils ont reconnu la nécessité d’aborder différemment les efforts d’amélioration de la septicémie. C’est ainsi que l’AIT a été créée.

« Le défi avec le sepsis, c’est qu’il s’agit d’un problème complexe et en même temps, c’est le problème de tout le monde et de personne, car il se présente sous de nombreuses formes », a déclaré le Dr Sweet. « C’est de là qu’est venue l’idée de l’équipe d’amélioration des actions. Nous avons réuni différentes équipes et personnes d’une nouvelle manière pour concevoir en collaboration la solution avec les personnes qui font réellement le travail. »

En plus d’apprendre les uns des autres grâce au processus de conception conjointe, le Dr Sweet et le Dr Leith ont pris le temps d’apprendre d’autres juridictions qui font des progrès dans la gestion du sepsis. Ils ont appris de leurs collègues de Colombie-Britannique et même d’aussi loin que l’Écosse.

« Le sepsis n’est pas un problème nouveau. Nous ne sommes pas le seul système de santé à avoir du mal à le gérer, car il s’agit d’un problème complexe et persistant », a déclaré Leith. « L’Écosse a une population démographique très similaire à celle de la Nouvelle-Écosse et partage les mêmes défis. Nous tirons des leçons de l’expérience d’autres systèmes de santé, comme l’Écosse, qui ont vécu la même situation et ont fait de grands progrès dans la reconnaissance et le traitement du sepsis. »

Le Dr Sweet et Leith font partie du programme de bourses Scottish Quality and Safety (SQS) destiné aux leaders cliniques qui améliorent la qualité et la sécurité de la santé et des soins de santé pour les patients.

L’approche AIT pour améliorer la prise en charge du sepsis s’inspire du programme de bourses. Jusqu’à présent, elle montre des résultats initiaux encourageants et a été une expérience positive pour tous.

« Ce que j’apprécie le plus dans cette équipe, c’est qu’il ne semble pas y avoir de hiérarchie. Tout le monde est totalement engagé dans l’idée d’empêcher les gens de devenir septiques », a déclaré Mark. « Cela concerne les médecins et les infirmières, les éducateurs cliniques et les directeurs de la qualité, ainsi que les chercheurs, les statisticiens et les communications. Nous voyons de vraies solutions que les hôpitaux commencent à tester et c’est incroyable ! »