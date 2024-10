Améliorer la guérison des lésions cérébrales grâce à la thérapie proche infrarouge

Des scientifiques de Birmingham ont montré que la luminothérapie administrée par voie transcrânienne (à travers le crâne) peut faciliter la réparation des tissus après un traumatisme crânien léger (TCCm).

Leurs recherches, publiées dans Bio-ingénierie et médecine translationnelle indique que cette nouvelle méthode pourrait déboucher sur une nouvelle option de traitement dans un domaine de la médecine qui dispose actuellement de peu, voire d’aucune, d’options de traitement.

Un traumatisme crânien (TCM) survient lorsque le traumatisme initial d’un traumatisme crânien est amplifié par un ensemble complexe de changements inflammatoires qui se produisent dans le cerveau. Ces processus secondaires, qui se produisent quelques minutes ou quelques heures après un traumatisme crânien, peuvent aggraver considérablement les résultats pour les patients.

Vous voulez plus d’actualités ? Abonnez-vous à Réseaux technologiques‘ newsletter quotidienne, fournissant chaque jour les dernières nouvelles scientifiques directement dans votre boîte de réception. Abonnez-vous GRATUITEMENT

La méthode inventée par des scientifiques de l’Université de Birmingham, au Royaume-Uni et brevetée par l’Université de Birmingham Enterprise, vise à protéger contre ces dommages secondaires et à stimuler une récupération plus rapide et meilleure des patients.

Dans l’étude, l’équipe de Birmingham, composée des chercheurs professeur Zubair Ahmed, professeur Will Palin, Dr Mohammed Hadis et chirurgiens M. Andrew Stevens et M. David Davies, a examiné l’effet de deux longueurs d’onde de lumière proche infrarouge (660 nm et 810 nm) sur la récupération. suite à une blessure.

L’étude sur des modèles précliniques a utilisé des éclats quotidiens de deux minutes de lumière infrarouge, délivrés par un laser, pendant trois jours après la blessure.

Les résultats ont montré des réductions significatives de l’activation des astrocytes et des cellules microgliales, qui sont fortement impliquées dans les processus inflammatoires du cerveau qui suivent un traumatisme crânien, ainsi que des réductions significatives des marqueurs biochimiques de l’apoptose (mort cellulaire).

Après quatre semaines, des améliorations significatives ont été constatées dans les performances des tests fonctionnels impliquant l’équilibre et la fonction cognitive. La thérapie par la lumière rouge a également accéléré la récupération par rapport aux témoins, avec des résultats supérieurs pour la lumière d’une longueur d’onde de 810 nm.

L’étude s’appuie sur des recherches publiées plus tôt cette année qui ont montré que la lumière proche infrarouge délivrée directement sur le site de la lésion de la moelle épinière améliore la survie des cellules nerveuses et stimule la croissance de nouvelles cellules nerveuses.

Le professeur Ahmed, qui a dirigé l’étude, a déclaré : « Nous souhaitons développer cette méthode pour en faire un dispositif médical pouvant être utilisé pour améliorer la récupération des patients souffrant d’un traumatisme crânien ou d’un traumatisme médullaire, dans le but d’améliorer les résultats pour les patients. »

Les chercheurs recherchent des partenaires commerciaux pour co-développer le dispositif et le commercialiser.

Référence:

Stevens AR, Hadis M, Thareja A et al. La photobiomodulation améliore la récupération fonctionnelle après un traumatisme crânien léger. BioTM. 2024. est ce que je: 10.1002/btm2.10727

Cet article a été republié à partir du suivant matériels. Remarque : le matériel peut avoir été modifié en termes de longueur et de contenu. Pour plus d’informations, veuillez contacter la source citée. Notre politique de publication des communiqués de presse est accessible ici.