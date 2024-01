Améliorer la forme physique serait lié à un risque réduit de 35 % de cancer de la prostate : étude

De nombreuses recherches ont établi un lien entre l’exercice régulier et un risque moindre de cancer, mais une nouvelle étude suggère qu’être en meilleure forme pourrait réduire le risque de cancer de la prostate en particulier, un diagnostic qui existe généralement Aux États-Unis, 113 hommes sur 100 000 en sont victimes chaque année.

La recherche, publié mardi dans le British Journal of Sports Medicine, a montré que les hommes dont la condition cardiorespiratoire s’améliorait de 3 % ou plus par an sur trois ans étaient en moyenne 35 % moins susceptibles de développer un cancer de la prostate que les hommes dont la condition cardiorespiratoire diminuait de 3 % par an. Cela était vrai quel que soit le niveau de forme physique des hommes au début.

En d’autres termes, c’est la preuve que « quel que soit votre âge, peu importe où vous en êtes dans votre vie ou votre condition physique relative, si vous améliorez votre condition physique, même d’une quantité relativement faible, vous pouvez réduire considérablement votre risque de développer une prostate ». cancer », a déclaré le Dr William Oh, médecin-chef de la Prostate Cancer Foundation, qui n’a pas participé à la recherche.

La capacité cardiorespiratoire mesure la capacité du cœur et des poumons à fournir de l’oxygène aux muscles pendant l’exercice.

Pour cette étude, des chercheurs de l’École suédoise des sciences du sport et de la santé ont analysé les données de plus de 57 000 hommes suédois inscrits dans une base de données sur la santé dès 1982. Les hommes ont passé au moins deux tests de condition physique, qui consistaient à pédaler sur un tapis stationnaire. faire du vélo et mesurer le volume d’oxygène qu’ils ont utilisé lors d’un exercice vigoureux. Un volume plus élevé indique un meilleur niveau de forme physique.

Les tests étaient généralement effectués à des années d’intervalle, bien que l’intervalle exact variait selon les participants. Les chercheurs ont ensuite analysé si les hommes avaient développé un cancer de la prostate après sept années en moyenne écoulées depuis leurs derniers tests de condition physique.

Les résultats indiquent que les hommes pourraient réduire leur risque de cancer de la prostate en améliorant leur condition cardiorespiratoire grâce à des activités qui élèvent leur fréquence cardiaque, a déclaré Kate Bolam, co-auteure de l’étude et chercheuse à l’École suédoise des sciences du sport et de la santé.

“Ils veulent viser des activités d’intensité plus vigoureuse – ce sont des activités que nous ferions et nous aurions du mal à maintenir une conversation avec un ami”, a-t-elle déclaré. “Cela pourrait être de la danse en ligne si cela fait augmenter votre rythme cardiaque et que vous pensez que c’est amusant et que vous allez le faire régulièrement.”

Le jogging, la randonnée ou la natation sont également de bonnes options.

Avant la nouvelle étude, recherche avait cédé des résultats mitigés sur la question de savoir si l’exercice diminuait le risque de cancer de la prostate. Quelques études même trouvé que les hommes ayant une bonne forme physique avaient un risque légèrement accru de cancer de la prostate – mais d’autres facteurs pourraient avoir faussé ces résultats, a déclaré le Dr June Chan, professeur d’urologie à l’Université de Californie à San Francisco.

“Les personnes qui font de l’exercice ont généralement d’autres pratiques de mode de vie saines, qui incluent le dépistage du cancer de la prostate”, a-t-elle déclaré. “Cela pourrait donner l’impression qu’il existe une association positive.”

Cependant, lorsque les chercheurs suédois ont pris en compte le niveau de condition physique de base des hommes au moment de leurs premiers tests, ils ont constaté que seuls ceux ayant un niveau de forme physique modéré – ni très élevé ni très faible – voyaient une réduction du risque de cancer de la prostate.

Il peut y avoir deux raisons à cela, a déclaré Bolam : les personnes très actives physiquement peuvent ne pas tirer d’avantages supplémentaires de l’amélioration de leur condition cardiorespiratoire au-delà d’un certain seuil. À l’autre extrémité du spectre, les personnes qui ne font pas d’exercice peuvent avoir d’autres problèmes de santé qui augmentent leur risque de cancer de la prostate, comme l’obésité, et des améliorations relativement modestes de leur condition physique pourraient ne pas suffire à réduire ce risque.

Les chercheurs n’ont pas non plus trouvé d’association entre les changements dans la condition cardiorespiratoire et le risque de mourir d’un cancer de la prostate. Il se peut qu’il y ait simplement eu trop peu de décès dans le groupe d’étude pour détecter un lien, ont-ils déclaré.

Autre études avoir suggéré que améliorer la condition cardiorespiratoire réduit globalement le risque de mourir d’un cancer. UN étude L’année dernière, on a constaté qu’au moins 120 minutes d’exercice modéré ou au moins 40 minutes d’exercice intense par semaine réduisaient le risque global de décès chez les patients atteints de cancer. (Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux recommande 150 minutes d’activité physique modérée par semaine, avec des activités de renforcement musculaire au moins deux de ces jours.)

Les recherches antérieures de Chan ont également révélé qu’un exercice intense améliorait les résultats chez les hommes déjà diagnostiqués avec un cancer de la prostate. UN étude en 2011, il a été démontré qu’au moins trois heures par semaine d’exercice vigoureux pourraient améliorer considérablement les taux de survie. Un autre une étude de la même année a révélé que la marche rapide pouvait inhiber ou retarder la progression du cancer.

“Cela nous a amené à émettre l’hypothèse selon laquelle il est important d’augmenter votre fréquence cardiaque”, a-t-elle déclaré. Bien que le mécanisme exact liant l’exercice et le risque de cancer ne soit pas entièrement compris, il se pourrait que l’activité physique puisse aider à perdre du poids, améliorer la réponse de l’organisme à l’insuline ou réduire l’inflammation chronique.

Oh a cependant noté qu’il existe d’autres facteurs de risque de cancer de la prostate en plus de la condition physique.

« Jusqu’à un tiers des patients peuvent présenter un véritable risque génétique, ce qui signifie que le reste du risque est probablement lié au mode de vie et à l’environnement », a-t-il déclaré. « Les gens ne peuvent pas contrôler leur patrimoine génétique et, souvent, nous ne pouvons pas contrôler notre environnement autant que nous le souhaiterions. La seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, c’est notre style de vie.