Améliorer la détection précoce du cancer du col de l’utérus

26 septembre 2024

La détection précoce du cancer est essentielle pour sauver des vies, et le gouvernement de l’Alberta continue de donner la priorité aux opportunités qui rendent la détection précoce plus accessible et plus pratique. En ce qui concerne le cancer du col de l’utérus, la majorité des cas peuvent être évités grâce à un dépistage et un traitement de routine.

Dans le cadre du programme de dépistage du cancer du col de l’utérus, le gouvernement de l’Alberta, en collaboration avec ses partenaires Alberta Health Services (AHS) et Alberta Precision Labs, a lancé un projet pilote pour étudier des moyens innovants d’élargir les possibilités de dépistage du cancer pour les Albertains. Le projet pilote invitera les Albertains admissibles à participer, y compris les Autochtones et les personnes vivant dans des communautés rurales et éloignées.

« Nous savons que le cancer du col de l’utérus est presque entièrement évitable grâce à une vaccination systématique et à un dépistage régulier, c’est pourquoi ce projet pilote est si important. Cela représente une prochaine étape essentielle vers l’élimination totale du cancer du col de l’utérus.

Adriana LaGrange, ministre de la Santé

Le test d’autodépistage du col de l’utérus est un test plus prédictif que le test Pap de routine. Il détecte les souches à haut risque du virus du papillome humain (VPH), identifiant les individus à risque de développer des cellules cervicales anormales, permettant ainsi un traitement précoce pour prévenir le cancer.

Les kits de test contiennent les fournitures dont les gens ont besoin pour se tester en toute sécurité à la maison ou là où ils se sentent le plus à l’aise. Après les tests, les kits sont envoyés à un laboratoire et les résultats sont fournis aux patients et aux prestataires de soins de santé.

Les 300 premières trousses sont actuellement disponibles pour les participants admissibles sur le premier site du projet pilote à Edmonton. L’expansion aux partenaires communautaires et aux sites ruraux suivra.

« L’auto-échantillonnage permet à la personne de prélever son propre échantillon dans un endroit sûr et confortable. L’auto-échantillonnage du VPH recherche le virus responsable du cancer du col de l’utérus. S’il est détecté tôt, il peut être traité afin d’éviter le développement du cancer du col de l’utérus.

Dre Laura McDougall, médecin hygiéniste principale, AHS

Ce projet pilote aidera à développer des stratégies d’auto-échantillonnage efficaces et durables pour les populations sous-dépistées et à valider les voies et protocoles nécessaires pour étendre l’auto-dépistage cervical à l’échelle de la province.

Il y a environ 170 nouveaux diagnostics de cancer du col de l’utérus et 45 décès dus au cancer du col de l’utérus chaque année en Alberta.

Plus de 99 pour cent des cas de cancer du col de l’utérus sont causés par le VPH.

Seulement 62 pour cent en moyenne des Albertains admissibles ont subi un dépistage du cancer du col de l’utérus entre 2021 et 2023.

Au total, 5 000 kits seront collectés pendant la durée du projet pilote.

