Améliorer la bibliothèque – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Les Amis de la bibliothèque de Yorkville ont eu l’honneur de célébrer le personnel de la bibliothèque avec un déjeuner-partage de Noël le 12 décembre après notre réunion mensuelle. Le personnel de la bibliothèque travaille avec diligence pour servir notre communauté tout au long de l’année de nombreuses façons, rendant la négociation de la bibliothèque et de tout ce qu’elle a à offrir aussi conviviale que possible.

Les dons monétaires des Amis ont fourni des programmes, des livres et du matériel audiovisuel pour adultes et enfants, du matériel pour l’heure du conte sensoriel pour enfants, des articles pour la «Bibliothèque des choses» et ont répondu à de nombreux autres souhaits à l’intérieur et à l’extérieur qui améliorent la bibliothèque.

Visiter la bibliothèque devrait être une expérience très agréable, et le personnel de la bibliothèque Yorkville a un talent pour rendre cela possible. Veuillez entrer et voir par vous-même.

Nancy Aschauer

Au nom des Amis de la Bibliothèque

Yorkville