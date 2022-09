Améliorations routières en cours dans la subdivision High Hill d’Algonquin – Shaw Local

La reconstruction d’une douzaine de routes dans la subdivision de High Hill à Algonquin a commencé cette semaine avec l’enlèvement du béton et d’autres travaux, a indiqué le village dans son bulletin hebdomadaire.

Le projet, qui devrait se dérouler jusqu’en novembre, comprend également la réparation des trottoirs et des égouts, l’enlèvement des arbres et la restauration du paysage.

Les entrepreneurs effectuent des réparations d’égouts et d’égouts pluviaux et commenceront l’enlèvement du béton le long des trottoirs et des gouttières la semaine prochaine en vue du resurfaçage de la route et de l’allée, a déclaré l’ingénieur résident du projet Raz Calin.

Bien que la construction ait été retardée par la grève de la section locale 150 plus tôt cet été, qui a affecté la chaîne d’approvisionnement en béton et en asphalte, les entrepreneurs espèrent toujours terminer à temps plus tard cet automne, a déclaré Calin.

La construction est entièrement financée par le budget d’amélioration des immobilisations du village, selon un communiqué de presse sur le projet en juillet.

Pendant les réparations, les résidents du quartier peuvent subir plus de bruit et des fermetures temporaires de routes, selon le communiqué. Cependant, Calin a déclaré qu’il avait eu de «bonnes conversations» avec les résidents de High Hill jusqu’à présent.

Pour plus d’informations sur le projet, visitez https://www.highhillimprovements.org.